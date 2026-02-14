Pachuca vs Atlas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La Jornada 6 del Clausura 2026 continúa el sábado 14 de febrero a las 17:00 horas, cuando Pachuca reciba al Atlas en el Estadio Hidalgo, en un duelo directo entre equipos que pelean en la parte alta de la tabla.

Pachuca quiere mantener el impulso

Los Tuzos llegan motivados tras vencer 2-0 a FC Juárez en la jornada anterior. En sus últimos cinco partidos registran dos victorias, dos empates y una derrota, con cuatro goles a favor y tres en contra.

Actualmente, Pachuca ocupa el séptimo lugar con 8 puntos (2 triunfos, 2 empates y 1 derrota) y buscará hacerse fuerte en casa para seguir escalando posiciones.

Además, el antecedente reciente favorece a los hidalguenses: en el Apertura 2025 golearon 3-0 al Atlas como visitantes.

Atlas quiere sostener su buen paso

Atlas, por su parte, empató 2-2 ante Pumas en su último compromiso. En sus cinco partidos más recientes suma tres victorias, un empate y una derrota, con cinco goles anotados y cuatro recibidos.

Los rojinegros marchan cuartos con 10 puntos (3 triunfos, 1 empate y 1 derrota), mostrando mayor regularidad en el arranque del torneo y perfilándose como uno de los protagonistas.

Historial reciente

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, Pachuca suma tres victorias, Atlas una, y han empatado una vez, lo que refleja una ligera superioridad de los Tuzos en el cara a cara.

Pronóstico

Se espera un partido intenso y equilibrado, con dos equipos que llegan en buen momento. Pachuca intentará imponer condiciones en casa, pero Atlas ha mostrado mayor consistencia en el torneo.

Pronóstico: Pachuca 1-1 Atlas.

Duelo parejo en Hidalgo, con reparto de puntos en un choque directo por la parte alta de la tabla.

Last modified: febrero 14, 2026