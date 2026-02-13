Written by: febrero 13, 2026 Ligas Europeas

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 24 LaLiga 2025-26

Real Madrid vs Real Sociedad

El Real Madrid quiere asaltar el liderato de La Liga este sábado cuando reciba a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. Los blancos son segundos con 57 puntos, apenas uno por detrás del FC Barcelona, que jugará hasta el lunes, por lo que tienen la gran oportunidad de dormir como líderes.

Real Madrid, en modo persecución

El equipo de Álvaro Arbeloa atraviesa un momento sólido en el campeonato: siete victorias consecutivas en La Liga. En su último partido superó 2-0 al Valencia y ha tenido semana larga para preparar este compromiso, tras quedar eliminado de la Copa del Rey.

En casa, el Madrid ha sido fuerte: 30 puntos en 11 partidos, el tercer mejor registro como local en la competición. Además, domina el historial reciente ante el conjunto vasco, al que venció 2-1 en la primera vuelta y contra el que no pierde desde mayo de 2023.

Real Sociedad, en racha y con ambición europea

La Real Sociedad llega con confianza. El equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo está invicto en sus últimos 11 partidos en todas las competiciones, con ocho victorias en esa racha. En liga ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros y viene de imponerse 3-1 al Elche.

Entre semana también dio un golpe de autoridad al vencer 1-0 al Athletic Club en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Octava en la tabla y a solo tres puntos del Espanyol (sexto), la Real pelea por puestos europeos y atraviesa su mejor momento del curso.

Eso sí, los números en el Bernabéu no le favorecen: no gana ahí en Liga desde enero de 2019 y apenas suma 11 puntos como visitante esta temporada.

Pronóstico

Se espera un partido intenso, con una Real Sociedad valiente y en gran dinámica. Sin embargo, el contexto competitivo y la oportunidad de tomar el liderato juegan a favor del Madrid.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Real Sociedad.
Victoria ajustada de los blancos para presionar en lo más alto de la tabla.

