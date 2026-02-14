Atlético San Luis vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La Jornada 6 del Clausura 2026 nos trae una edición más del Clásico de la 57, cuando Atlético de San Luis reciba a Querétaro en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. Un duelo cargado de rivalidad y pasión, aunque ambos equipos llegan en momentos complicados dentro del torneo.

Así llega Atlético de San Luis

El equipo potosino atraviesa un inicio irregular. Se ubica en la posición 15 con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y tres derrotas. No gana desde la Jornada 2, cuando sorprendió al América, y desde entonces ha mostrado fragilidad defensiva, con 10 goles recibidos en cinco partidos.

Además, en casa no ha podido sumar, tras caer en sus dos compromisos disputados en el Alfonso Lastras. Vienen de una dura derrota 1-4 ante Necaxa, por lo que Guillermo Abascal deberá ajustar su esquema si quiere reencontrarse con el triunfo ante su máximo rival.

Así llega Querétaro

Gallos Blancos ocupa el lugar 16 con 2 puntos, aunque su panorama anímico cambió tras vencer 2-0 al León en su más reciente compromiso. Antes de ese resultado, acumulaba empates y derrotas que lo tenían en una situación complicada.

El equipo dirigido por Esteban González ha apostado por un esquema más equilibrado, priorizando el orden defensivo y el contragolpe. Como visitante suma un empate y una derrota, pero llega motivado y con la intención de dar un golpe en territorio rival.

Un clásico que puede marcar rumbo

Aunque la tabla los muestra en la parte baja, este clásico suele jugarse con intensidad y orgullo. San Luis necesita ganar para no rezagarse más y romper su mala racha en casa, mientras que Querétaro quiere confirmar que su victoria pasada no fue casualidad.

Pronóstico

Se espera un partido cerrado, con tensión y mucha disputa en medio campo. La urgencia del Atlético de San Luis y el respaldo de su afición podrían inclinar la balanza.

Pronóstico: Atlético de San Luis 2-1 Querétaro, en un duelo donde ambos equipos podrían hacerse presentes en el marcador.

