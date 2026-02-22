Written by: febrero 22, 2026 Ligas Europeas

Sunderland vs Fulham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 27 Premier League 2025-26

El Sunderland AFC recibe al Fulham FC este domingo en la jornada 27 de la Premier League, con el objetivo de lograr su primera victoria en casa ante los londinenses en la máxima categoría desde 2009.

🔴 Sunderland quiere recuperar su fortaleza

El equipo de Régis Le Bris vio caer su racha de 12 partidos invicto en el Stadium of Light tras perder 1-0 ante Liverpool. Esa derrota llegó después del 3-0 sufrido ante Arsenal, marcando su primer par de caídas consecutivas en la temporada.

A pesar del tropiezo, los Black Cats marchan 11º en la tabla y presumen el quinto mejor registro como local, con 26 puntos de 39 posibles. Sin embargo, el historial reciente ante Fulham no es alentador: no los vencen en Premier en casa desde hace más de una década y han fallado en marcar en cuatro de los últimos cinco duelos ligueros en Wearside.

⚪ Fulham llega en caída libre

El conjunto dirigido por Marco Silva atraviesa un momento complicado. Suma tres derrotas consecutivas ante Manchester United, Everton y Manchester City, y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos.

Además, los Cottagers no ganan como visitantes en liga desde hace cuatro jornadas, con tres derrotas consecutivas fuera de casa. Aun así, dominan el historial reciente ante Sunderland y buscarán completar el doblete tras vencerlos en el partido de ida.

📊 Pronóstico

Sunderland quiere demostrar que la caída ante Liverpool fue solo un tropiezo y que su estadio sigue siendo un fortín. Fulham, en cambio, necesita frenar su mala racha.

Pronóstico: Sunderland 2-1 Fulham. Los locales deberían aprovechar el bajón visitante para volver a la senda del triunfo.

