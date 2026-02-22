Barcelona vs Levante EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El FC Barcelona buscará volver al triunfo este domingo cuando reciba al Levante UD en LaLiga.

El equipo de Hansi Flick es segundo en la tabla, a dos puntos del Real Madrid CF, mientras que Levante es penúltimo (19º), a siete unidades de la zona de salvación que marca el Rayo Vallecano.

🔵 Barcelona, herido y bajo presión

El conjunto blaugrana atraviesa un momento complicado tras caer 4-0 ante el Atlético en Copa del Rey y 2-1 frente al Girona en liga. Dos derrotas consecutivas que le costaron el liderato y aumentaron la presión.

En casa y ante un rival en zona de descenso, no hay margen de error. Además, el historial es claramente favorable: solo seis derrotas en los últimos 46 enfrentamientos ante Levante en todas las competiciones.

En la primera vuelta ya ganaron 3-2 y los duelos recientes entre ambos han sido de muchos goles.

🟣 Levante busca el milagro

El equipo dirigido por Luis Castro suma tres derrotas consecutivas y ha recibido 41 goles en 24 jornadas, la peor cifra defensiva del campeonato.

Con 18 puntos y en plena lucha por no descender, necesita reaccionar pronto. Aunque todavía hay margen para salvar la categoría, visitar a un Barcelona herido no parece el escenario ideal.

📊 Pronóstico

Barcelona está obligado a ganar para no perder más terreno en la pelea por el título. Levante puede aprovechar los problemas defensivos culés para marcar, pero la diferencia de calidad debería imponerse.

Pronóstico: Barcelona 3-1 Levante. Tres puntos clave para los blaugranas en la carrera por LaLiga.

Last modified: febrero 22, 2026