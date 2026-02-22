Written by: febrero 22, 2026 Ligas Europeas

Barcelona vs Levante EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 LaLiga 2025-26

Barcelona vs Levante

El FC Barcelona buscará volver al triunfo este domingo cuando reciba al Levante UD en LaLiga.

El equipo de Hansi Flick es segundo en la tabla, a dos puntos del Real Madrid CF, mientras que Levante es penúltimo (19º), a siete unidades de la zona de salvación que marca el Rayo Vallecano.

🔵 Barcelona, herido y bajo presión

El conjunto blaugrana atraviesa un momento complicado tras caer 4-0 ante el Atlético en Copa del Rey y 2-1 frente al Girona en liga. Dos derrotas consecutivas que le costaron el liderato y aumentaron la presión.

En casa y ante un rival en zona de descenso, no hay margen de error. Además, el historial es claramente favorable: solo seis derrotas en los últimos 46 enfrentamientos ante Levante en todas las competiciones.

En la primera vuelta ya ganaron 3-2 y los duelos recientes entre ambos han sido de muchos goles.

🟣 Levante busca el milagro

El equipo dirigido por Luis Castro suma tres derrotas consecutivas y ha recibido 41 goles en 24 jornadas, la peor cifra defensiva del campeonato.

Con 18 puntos y en plena lucha por no descender, necesita reaccionar pronto. Aunque todavía hay margen para salvar la categoría, visitar a un Barcelona herido no parece el escenario ideal.

📊 Pronóstico

Barcelona está obligado a ganar para no perder más terreno en la pelea por el título. Levante puede aprovechar los problemas defensivos culés para marcar, pero la diferencia de calidad debería imponerse.

Pronóstico: Barcelona 3-1 Levante. Tres puntos clave para los blaugranas en la carrera por LaLiga.

Etiquetas: , , , , Last modified: febrero 22, 2026
Sunderland vs Fulham Previous Story
Sunderland vs Fulham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 27 Premier League 2025-26

Related Posts

Osasuna vs Real Madrid

Osasuna vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 LaLiga 2025-26

Written by: febrero 20, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El CA Osasuna recibe al Real Madrid...

Read More
Betis vs Rayo Vallecano

Betis vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 LaLiga 2025-26

Written by: febrero 20, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Real Betis buscará su cuarta...

Read More
Girona vs Barcelona

Girona vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 24 LaLiga 2025-26

Written by: febrero 15, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El FC Barcelona deja atrás el duro...

Read More
Mallorca vs Betis

Mallorca vs Betis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 24 LaLiga 2025-26

Written by: febrero 15, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El RCD Mallorca recibe este domingo...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *