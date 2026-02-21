Tijuana vs Mazatlán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

El Club Tijuana recibe a Mazatlán FC este sábado 21 de febrero a las 23:10 horas en el Estadio Caliente, en partido correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2026.

Ambos equipos necesitan puntos con urgencia: Xolos es 12º con 7 unidades, mientras que Mazatlán marcha 17º con apenas 3 puntos, aunque llega motivado tras su más reciente triunfo.

🔴 Así llega Tijuana

El equipo dirigido por Sebastián Abreu ha tenido un arranque irregular: 1 victoria, 4 empates y 1 derrota. Suma cinco goles a favor y cinco en contra, reflejando equilibrio, pero le ha faltado contundencia.

En casa todavía no ha ganado, aunque registra tres empates consecutivos en el Caliente. Viene de caer 0-1 ante Toluca y buscará reencontrarse con el triunfo frente a su afición.

⚓ Así llega Mazatlán

El conjunto de Sergio Bueno ha sufrido en el torneo con cinco derrotas en seis partidos y una diferencia de goles de 6 a 13, evidenciando fragilidad defensiva.

Sin embargo, su victoria 2-1 como visitante ante Santos Laguna en la jornada pasada puede marcar un punto de inflexión. El equipo sinaloense intentará aprovechar ese impulso anímico para salir del fondo de la tabla.

📊 Pronóstico

Tijuana parte con ligera ventaja por la localía y mayor estabilidad en resultados, pero Mazatlán llega con confianza tras su último triunfo.

Se espera un partido cerrado, con Xolos ligeramente favorito, aunque no se descarta una sorpresa si los visitantes logran mantener el orden defensivo.

