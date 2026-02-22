Villarreal vs Valencia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Villarreal CF recibe al Valencia CF este domingo por la noche con ambos equipos buscando enlazar victorias en el campeonato.

El Submarino Amarillo es tercero con 48 puntos, tres por encima del Atlético de Madrid, mientras que Valencia es 15º y solo tiene dos puntos de margen sobre la zona de descenso.

🟡 Villarreal, firme rumbo a Champions

El equipo de Marcelino suma 15 victorias en 24 jornadas y atraviesa un gran momento. Viene de vencer 1-0 a Levante y anteriormente goleó 4-1 al Espanyol en casa.

En La Cerámica ha sido especialmente sólido: 28 puntos de 36 posibles. Además, ya derrotó 2-0 a Valencia en el partido de ida esta temporada.

Con siete puntos de ventaja sobre el quinto lugar, Villarreal tiene una oportunidad ideal para consolidarse en puestos de Champions.

⚪ Valencia, presión por la permanencia

Los Che llegan tras ganar 2-0 a Levante, resultado que les permitió llegar a 26 puntos. Sin embargo, siguen muy cerca del descenso y su fragilidad defensiva (37 goles encajados) es motivo de preocupación.

Aunque han sumado cuatro victorias en 2026, han perdido tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones y como visitantes apenas han conseguido nueve puntos en 12 salidas.

📊 Pronóstico

Valencia suele competir en este tipo de partidos y domina ligeramente el historial general entre ambos, pero el momento y la fortaleza local favorecen claramente al Villarreal.

Pronóstico: Villarreal 1-0 Valencia. Partido cerrado, pero con el Submarino imponiendo su calidad para sumar tres puntos clave en la lucha por Champions.

Last modified: febrero 22, 2026