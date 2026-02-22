Tottenham vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 27 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Tottenham Hotspur recibe al Arsenal FC este domingo en un North London Derby cargado de tensión y con implicaciones enormes tanto en la lucha por el título como en la pelea por la permanencia.

⚪ Tottenham, entre la crisis y la esperanza

Los Spurs estrenan técnico: Igor Tudor toma el mando tras la salida de Thomas Frank, con el equipo apenas cinco puntos por encima del descenso.

Tottenham es el único equipo sin victoria en Premier en 2026 y suma apenas cuatro puntos de los últimos 24 posibles. Además, tiene el tercer peor registro como local esta temporada, con solo dos triunfos en casa.

El contexto no es sencillo, pero Tudor tiene un dato alentador: ha ganado su primer partido con cada uno de sus últimos cinco clubes. El problema es que hereda una plantilla golpeada por lesiones y falta de confianza.

🔴 Arsenal, presión máxima por el título

El equipo de Mikel Arteta llega tras un doloroso empate 2-2 ante Wolves, dejando escapar puntos clave en la carrera por la Premier.

Aunque siguen dependiendo de sí mismos, su ventaja sobre el Manchester City podría reducirse a solo dos puntos si los Citizens ganan su partido pendiente.

Fuera de casa han sido irregulares, con solo tres victorias en nueve salidas recientes, pero en el derbi dominan claramente: siete partidos invictos ante Spurs en liga y tres triunfos consecutivos en el Tottenham Hotspur Stadium.

📊 Pronóstico

Tottenham necesita reaccionar para alejarse del descenso y arruinarle la temporada a su eterno rival, pero su crisis de resultados y su fragilidad como local pesan demasiado.

Arsenal está obligado a responder tras el tropiezo ante Wolves y suele crecer en este tipo de escenarios.

Pronóstico: Tottenham 1-2 Arsenal. Los Gunners deberían imponer jerarquía y dar un golpe clave en la pelea por el título.

Last modified: febrero 22, 2026