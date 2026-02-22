Pumas vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Liga MX Clausura 2026

La parte alta de la tabla entra en acción este domingo cuando Pumas UNAM reciba a CF Monterrey en la Jornada 7 del Clausura 2026.
El partido se jugará este domingo 22 de febrero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario.
📺 Dónde ver EN VIVO
- Canal 5
- TUDN
- ViX Premium
🐾 Pumas, invicto y en zona alta
Los universitarios suman 12 puntos con tres victorias y tres empates, manteniéndose invictos tras seis jornadas. Vienen de un emocionante triunfo 3-2 ante Puebla en el Cuauhtémoc y actualmente ocupan el tercer lugar.
Con 12 goles a favor y seis en contra, el equipo apuesta claramente por el ataque y podría incluso aspirar al segundo puesto si se combinan resultados.
🔵 Rayados, con cuentas pendientes
Monterrey tiene 10 puntos (tres triunfos, un empate y dos derrotas) y sigue en la pelea por los primeros lugares. Sin embargo, no contará con Anthony Martial, baja por lesión en el hombro durante aproximadamente un mes.
A favor de Rayados está el antecedente reciente: han ganado sus últimas tres visitas al Olímpico Universitario y buscarán mantener esa racha para meterse de lleno en la pelea por la parte alta.
📊 Claves del partido
Pumas llega con mejor momento e invicto, pero Monterrey sabe competir en escenarios grandes y ya ha demostrado que puede imponerse en CU.
Duelo equilibrado, con aroma a liguilla desde la jornada 7.