Pumas vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La parte alta de la tabla entra en acción este domingo cuando Pumas UNAM reciba a CF Monterrey en la Jornada 7 del Clausura 2026.

El partido se jugará este domingo 22 de febrero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario.

📺 Dónde ver EN VIVO

Canal 5

TUDN

ViX Premium

🐾 Pumas, invicto y en zona alta

Los universitarios suman 12 puntos con tres victorias y tres empates, manteniéndose invictos tras seis jornadas. Vienen de un emocionante triunfo 3-2 ante Puebla en el Cuauhtémoc y actualmente ocupan el tercer lugar.

Con 12 goles a favor y seis en contra, el equipo apuesta claramente por el ataque y podría incluso aspirar al segundo puesto si se combinan resultados.

🔵 Rayados, con cuentas pendientes

Monterrey tiene 10 puntos (tres triunfos, un empate y dos derrotas) y sigue en la pelea por los primeros lugares. Sin embargo, no contará con Anthony Martial, baja por lesión en el hombro durante aproximadamente un mes.

A favor de Rayados está el antecedente reciente: han ganado sus últimas tres visitas al Olímpico Universitario y buscarán mantener esa racha para meterse de lleno en la pelea por la parte alta.

📊 Claves del partido

Pumas llega con mejor momento e invicto, pero Monterrey sabe competir en escenarios grandes y ya ha demostrado que puede imponerse en CU.

Duelo equilibrado, con aroma a liguilla desde la jornada 7.

Last modified: febrero 22, 2026