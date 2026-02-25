Written by: febrero 25, 2026 Copas Internacionales

Real Madrid vs Benfica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

Benfica vs Real Madrid

El Real Madrid recibe al Benfica en el Santiago Bernabéu con una ligera ventaja tras el 1-0 conseguido en Lisboa, gracias al gol de Vinicius Junior. Sin embargo, la eliminatoria llega cargada de tensión tras la polémica por presuntos insultos racistas denunciados por el brasileño, un caso que sigue bajo investigación de la UEFA.

El equipo dirigido por Alvaro Arbeloa no atraviesa su mejor momento —viene de caer 2-1 ante Osasuna en La Liga—, pero su historial europeo respalda la confianza: ha avanzado en 22 de las últimas 23 eliminatorias continentales en las que ganó la ida. Además, ha vencido en cinco de sus últimos seis duelos ante equipos portugueses.

Por su parte, el Benfica, entrenado por Jose Mourinho (quien no estará en el banquillo tras su expulsión en la ida), necesita remontar en un escenario históricamente complicado. Los números no lo favorecen: solo dos victorias en 14 visitas a clubes españoles y 15 derrotas en 27 partidos ante equipos de La Liga. Aunque ha ganado ocho de sus últimas 11 eliminatorias europeas a doble partido, el reto en Madrid es mayúsculo.

Pronóstico: Benfica está obligado a arriesgar, lo que puede abrir espacios. Aunque el Madrid no está en su pico de forma, la experiencia y el contexto del Bernabéu deberían inclinar la balanza.
👉 Real Madrid 2-1 Benfica (3-1 global).

