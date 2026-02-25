PSG vs Mónaco EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Paris Saint-Germain tiene todo a favor para cerrar la eliminatoria ante el Monaco en el Parc des Princes, tras imponerse 3-2 en la ida remontando un 2-0 en contra. Un empate o una victoria le bastan para avanzar a octavos por 14ª temporada consecutiva.

El equipo de Luis Enrique mostró carácter en el primer partido y atraviesa un gran momento: ha ganado cuatro eliminatorias consecutivas en Champions y llega fuerte en casa, donde suma ocho partidos sin perder en sus últimos nueve compromisos oficiales. Además, ha dominado los recientes enfrentamientos ante el club del Principado en París.

Por su parte, el Monaco, dirigido por Sebastien Pocognoli, necesita una victoria para soñar con la remontada. Aunque viene de un triunfo importante en Ligue 1 y ya ha protagonizado remontadas europeas en el pasado, sus números recientes fuera de casa en Champions son preocupantes: solo una victoria en sus últimos cinco partidos como visitante y 12 goles encajados en cuatro salidas europeas esta temporada.

Pronóstico: PSG parte como claro favorito por experiencia, forma y localía. Monaco compite, pero parece tener menos recursos para sostener la eliminatoria.

👉 Paris Saint-Germain 2-0 Monaco (5-2 global).

Last modified: febrero 25, 2026