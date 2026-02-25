Written by: febrero 25, 2026 Amistosos

México vs Islandia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso rumbo Mundial 2026

México vs Islandia

La Selección Mexicana ya tiene definido su próximo ensayo rumbo a la Copa del Mundo 2026: enfrentará a Islandia en un partido amistoso el miércoles 25 de febrero en el Estadio Corregidora de Querétaro.

El duelo no se disputará en Fecha FIFA, por lo que el técnico Javier Aguirre convocó exclusivamente a jugadores de la Liga MX. El objetivo será observar talento local, ajustar detalles tácticos y perfilar futuras convocatorias de cara al Mundial.

México llega tras su reciente compromiso ante Bolivia, con la intención de seguir consolidando su proyecto. Por su parte, Islandia afronta este encuentro como preparación luego de quedar fuera del Mundial 2026 tras caer ante Ucrania.

El encuentro se jugará a las 20:00 horas (tiempo del Centro de México) y se espera estadio casi lleno, ya que la afición prácticamente agotó las entradas para ver al Tri en casa.

Dónde ver el partido:

  • Canal 5
  • Azteca 7
  • TUDN
  • Streaming en ViX

Será una prueba clave para evaluar futbolistas del ámbito local y afinar detalles en el camino mundialista.

Etiquetas: , , , Last modified: febrero 25, 2026
Benfica vs Real Madrid Previous Story
Real Madrid vs Benfica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

Related Posts

Bolivia vs México

Bolivia vs México EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso 25 Enero 2026

Written by: enero 25, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Selección Mexicana afronta este...

Read More
Panamá vs México

Panamá vs México EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso 22 Enero 2026

Written by: enero 22, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Selección Mexicana inicia su...

Read More
Chivas vs Irapuato

Chivas vs Irapuato EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Pretemporada Clausura 2026

Written by: diciembre 28, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Guadalajara inicia su camino...

Read More
San Vicente vs México

San Vicente vs México EN VIVO Hora y Canal Por Internet Eliminatorias CONCACAF Mundial Femenil 2027

Written by: noviembre 29, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Selección Mexicana Femenil...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *