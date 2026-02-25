México vs Islandia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

La Selección Mexicana ya tiene definido su próximo ensayo rumbo a la Copa del Mundo 2026: enfrentará a Islandia en un partido amistoso el miércoles 25 de febrero en el Estadio Corregidora de Querétaro.

El duelo no se disputará en Fecha FIFA, por lo que el técnico Javier Aguirre convocó exclusivamente a jugadores de la Liga MX. El objetivo será observar talento local, ajustar detalles tácticos y perfilar futuras convocatorias de cara al Mundial.

México llega tras su reciente compromiso ante Bolivia, con la intención de seguir consolidando su proyecto. Por su parte, Islandia afronta este encuentro como preparación luego de quedar fuera del Mundial 2026 tras caer ante Ucrania.

El encuentro se jugará a las 20:00 horas (tiempo del Centro de México) y se espera estadio casi lleno, ya que la afición prácticamente agotó las entradas para ver al Tri en casa.

Dónde ver el partido:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

Streaming en ViX

Será una prueba clave para evaluar futbolistas del ámbito local y afinar detalles en el camino mundialista.

