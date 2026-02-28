Vaquero Navarrete vs Sugar Núñez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2026

Box

El boxeo mexicano vivirá una noche histórica este sábado en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, cuando Emanuel Navarrete y Eduardo Nunez unifiquen los títulos superpluma de la OMB y la FIB en una cartelera promovida por Matchroom y Top Rank. La velada será transmitida en vivo por DAZN a partir de las 8:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.).

Se trata de un auténtico derbi mexicano con implicaciones directas en la cima de las 130 libras, donde ambos campeones prometen una “guerra civil” sobre el ring.

Navarrete, experiencia y orgullo

“Vaquero” Navarrete (39-2-1, 32 KO, 1 NC) es un campeón mundial en múltiples divisiones, con reinados en 118, 122, 126 y ahora en 130 libras. Conquistó el título superpluma de la OMB en 2023 al detener a Liam Wilson tras levantarse de la lona, y desde entonces ha protagonizado combates de alto voltaje.

Sin embargo, su rendimiento reciente ha sido irregular: empate mayoritario ante Robson Conceicao, derrota dividida frente a Denys Berinchyk en su intento por coronarse en 135 libras, nocaut contundente sobre Oscar Valdez en la revancha y un No Contest ante Charly Suárez debido a un polémico corte.

Navarrete asegura estar doblemente motivado:

“Siempre he anhelado unificar mis títulos… Les prometo una guerra y voy a ganar esta pelea”.

Núñez, hambre y frescura

“Sugar” Núñez (29-1, 27 KO) llega como campeón FIB y como ligero favorito en las apuestas. Tras caer en 2018, encadenó una racha dominante con 17 triunfos antes del límite. En mayo pasado viajó a Japón para derrotar por decisión a Masanori Rikiishi y conquistar el cinturón vacante, y luego defendió su corona ante Christopher Díaz, superando incluso una caída en el séptimo asalto.

Más joven y con menor desgaste en guerras prolongadas, Núñez se muestra confiado:

“México vs. México es una guerra garantizada… será un honor unificar los títulos”.

Claves del combate

Experiencia vs. frescura: Navarrete ha enfrentado oposición de élite; Núñez llega con menor desgaste.

Navarrete ha enfrentado oposición de élite; Núñez llega con menor desgaste. Estilos ofensivos: Ambos poseen alto poder de nocaut.

Ambos poseen alto poder de nocaut. Momento anímico: Núñez atraviesa mayor estabilidad reciente.

Núñez atraviesa mayor estabilidad reciente. Proyección divisional: El ganador podría buscar unificación total ante el campeón del CMB o la AMB.

Cuotas y expectativas

Según DraftKings, Núñez parte como favorito (-200), mientras que Navarrete figura como underdog (+155). El empate paga +1600. La línea de asaltos está en 10.5 rounds, con el “over” como opción más probable.

Pronóstico

Se espera una pelea intensa, con intercambios prolongados y momentos de dramatismo. Navarrete tiene la experiencia en grandes escenarios, pero Núñez parece llegar en mejor forma física y con mayor consistencia reciente.

Si el combate se extiende a los rounds finales, la frescura de Núñez podría marcar la diferencia.

Pronóstico: Eduardo “Sugar” Núñez por decisión unánime.

