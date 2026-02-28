América vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡LA UANL HUMILLA A LAS ÁGUILAS 😱😱😱!



Con doblete de Juan Brunetta y goles de Jesús Angulo y Ángel Correa, los Tigres lograron una contundente victoria 4-1 en su visita al América que mostró una cara muy floja.



Con este triunfo los regios se colocaron sextos con 13 puntos,… — Fulbox (@fulboxOficial) March 1, 2026

La Jornada 8 del Clausura 2026 en la Liga MX nos regala uno de los partidos más atractivos del calendario: Club America recibe a Tigres UANL este sábado 28 de febrero a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El encuentro podrá seguirse en televisión y plataformas digitales, con transmisión disponible en Canal 5, ViX y TUDN.

América busca confirmar su reacción

Las Águilas llegan revitalizadas tras golear 4-0 al Puebla como visitantes, un resultado que alivió tensiones luego de un inicio de torneo lleno de dudas. Actualmente se ubican en la séptima posición, dentro de zona de Liguilla, pero conscientes de que necesitan mayor regularidad para pelear en la parte alta.

El triunfo reciente dejó señales alentadoras para André Jardine. El brasileño Raphael Veiga se estrenó como goleador en México y mostró su capacidad para generar juego detrás de Henry Martín. Además, Isaías Violante, Víctor Dávila y Raúl Zúñiga aprovecharon su oportunidad, aportando goles y argumentos para aumentar la competencia interna.

La posible reaparición de Alejandro Zendejas, tras superar molestias físicas, amplía el abanico ofensivo. No obstante, algunos seleccionados mexicanos como Luis Ángel Malagón, Israel Reyes y Erick Sánchez tendrán poco tiempo de recuperación, lo que podría obligar al técnico a mantener su política de rotaciones.

Tigres, bajo presión

El panorama en Tigres es similar en cuanto a puntos —suman 10 unidades— pero distinto en sensaciones. Los dirigidos por Guido Pizarro acumulan dos derrotas consecutivas, incluida la caída ante Pachuca en la última jornada, lo que ha encendido las alarmas en el entorno felino.

Octavos en la clasificación, saben que una derrota combinada con otros resultados podría sacarlos de la zona de clasificación. Además, arrastran una racha negativa como visitantes frente al América: no vencen a las Águilas en su casa desde 2019.

Sin embargo, calidad no les falta. Figuras como Ángel Correa y Diego Lainez representan un peligro constante en ataque, y el plantel tiene experiencia en partidos de alta exigencia.

Claves del partido

Momento anímico: América llega con confianza tras la goleada.

América llega con confianza tras la goleada. Necesidad compartida: Ambos equipos buscan consolidarse en zona de Liguilla.

Ambos equipos buscan consolidarse en zona de Liguilla. Talento individual: Veiga y Zendejas por un lado; Correa y Lainez por el otro.

Veiga y Zendejas por un lado; Correa y Lainez por el otro. Historial reciente en CDMX: Tigres necesita romper una sequía como visitante ante los azulcremas.

Pronóstico

Se espera un duelo intenso, con ritmo alto y opciones en ambas áreas. América parece haber encontrado soluciones ofensivas y contará con el respaldo de su afición, mientras que Tigres buscará reaccionar con su jerarquía.

El equilibrio es evidente, pero el impulso anímico y la localía podrían inclinar la balanza.

Pronóstico: América 2-1 Tigres.

Apuesta complementaria: ambos equipos anotarán.

