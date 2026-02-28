Rangers vs Celtic EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Scottish Premiership 2025-2026

Written by: febrero 28, 2026 Ligas Europeas

El Ibrox Stadium será escenario de una nueva edición del Old Firm, con Rangers FC y Celtic FC enfrentándose en un duelo clave por la Scottish Premiership. Los Gers son segundos con 56 puntos en 28 partidos, mientras que los Bhoys marchan terceros con 54 unidades y un juego pendiente, en una lucha cerrada que también involucra al líder Hearts.

Rangers ha protagonizado una notable remontada en la temporada tras un inicio desastroso. Desde la llegada de Danny Rohl, el equipo suma 14 victorias, cinco empates y solo una derrota en liga, metiéndose de lleno en la pelea por el título. Sin embargo, el reciente empate ante el colista Livingston, tras ir perdiendo 2-0, dejó sensaciones amargas y los obliga a no ceder más terreno antes del split del campeonato.

Celtic también vivió turbulencias durante el curso, especialmente en la etapa de Wilfried Nancy. Con el regreso interino de Martin O’Neill, el equipo ha mostrado mejoría (nueve triunfos en 13 partidos), aunque cayó recientemente ante Hibernian, quedando a seis puntos del liderato y dos por detrás de Rangers. Eso sí, cuentan con un partido pendiente que podría reactivar sus aspiraciones.

El historial reciente favorece a Rangers, con tres victorias en los últimos seis clásicos, incluido un 3-1 en enero. Además, su fortaleza como local (nueve triunfos en liga) contrasta con las cuatro derrotas que Celtic ya acumula como visitante esta temporada.

Se espera un duelo intenso, con mucho en juego tanto en lo deportivo como en el orgullo. Rangers parte con ligera ventaja por su momento y condición de local.

Pronóstico: Rangers 2-1 Celtic.

