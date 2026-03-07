Atlas vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡EL CLÁSICO TAPATÍO ES DEL REBAÑO 🔥🔥🔥!



Con anotaciones de la Hormiga González y Ángel Sepúlveda, las Chivas vencieron 2-1 al Atlas para quedarse con el Clásico Tapatío.



Con este triunfo el Guadalajara se colocó tercero con 21 puntos, mientras que los Zorros quedaron sextos… pic.twitter.com/LaypEHt3fm — Fulbox (@fulboxOficial) March 8, 2026

¡Guadalajara se divide! Este sábado el Estadio Jalisco se viste de gala para una edición más del Clásico Tapatío. El Atlas recibe a las Chivas en un duelo donde no solo están en juego tres puntos, sino el orgullo de toda una ciudad. Los Rojinegros llegan con el ánimo a tope tras vencer a media semana, mientras que el Rebaño busca sacudirse el golpe de la jornada anterior.

Las Chivas llegan en la tercera posición con 18 puntos y una semana completa de descanso que podría ser clave en el aspecto físico. Por su parte, el Atlas es sexto con 16 unidades y viene de pegarle a Xolos, demostrando que en el Jalisco son un rival durísimo.

El historial reciente está sumamente parejo con dos triunfos por bando en los últimos cinco choques, aunque el último recuerdo favorece al Rebaño con una goleada de 4-1. ¿Podrá el Atlas cobrar venganza o las Chivas demostrarán quién manda en Guadalajara?

Mi pronóstico: Clásico intenso y de pocos espacios que termina en empate 1-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se queda el triunfo en la Academia o el Rebaño sale victorioso? ¡Los leo en los comentarios!»

Last modified: marzo 7, 2026