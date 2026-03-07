Written by: marzo 7, 2026 Liga MX Clausura 2026

Tigres vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga MX Clausura 2026

Tigres vs Monterrey

¡El Norte se paraliza! Este sábado, el Estadio Universitario será el epicentro de la pasión con una edición más del Clásico Regio. Tigres y Monterrey se ven las caras en el duelo número 142 de esta histórica rivalidad, y lo hacen en un escenario de película: ¡ambos llegan empatados con 13 puntos en la tabla general!

Los Rayados de Nicolás Sánchez llegan con la moral por las nubes tras golear 4-0 al Querétaro, con un Sergio Canales que está encendido. En la acera de enfrente, los Tigres de Paunović tienen sed de revancha; vienen de un trago amargo tras caer ante Puebla y saben que no hay mejor escenario para redimirse que ante su gente en ‘El Volcán’.

El historial está que arde: Tigres domina con 50 victorias frente a 47 de Monterrey. Es la oportunidad perfecta para que los felinos defiendan su territorio o para que la ‘Pandilla’ confirme que ha recuperado su mejor versión.

Mi pronóstico: En un Clásico Regio tan cerrado, la localía pesa. Gana Tigres 2-1 en una noche volcánica. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se queda el orgullo en San Nicolás o Rayados asalta el Volcán? ¡Los leo!»

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 7, 2026
