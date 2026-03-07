Pachuca vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

⌚️ MF | 🌪️ PACHUCA 2-1 Puebla 🎽



¡SE ACABÓ! ¡3 PUNTOS MÁS DEL CLUB DE FUTBOL PACHUCA EN EL HURACÁN!



Por: @Telcel #PachucaPuebla | #HazParo pic.twitter.com/nsu3nrJpoT — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) March 8, 2026

¡Duelo por el Top 4 en la Bella Airosa! Los Tuzos del Pachuca reciben a la Franja del Puebla este sábado en el Estadio Hidalgo. Es un partido con mucho en juego: si los dirigidos por Esteban Solari logran la victoria, podrían escalar hasta la tercera posición general, pero para eso deben mantener viva una de las paternidades más grandes de la Liga MX.

La estadística para este partido es demoledora. ¡Puebla tiene casi 5 años sin poder ganarle al Pachuca! La última vez que la Franja celebró ante los Tuzos fue en abril de 2021. Desde entonces, el dominio hidalguense ha sido abrumador, con goleadas incluidas y una ofensiva que le tiene tomada la medida a los camoteros.

Pachuca llega motivado tras vencer al Necaxa y busca hacer del Hidalgo una fortaleza inexpugnable. Por su parte, el Puebla viene de colgar el cero ante San Luis y confía en que este sábado, por fin, se rompa la maldición.

Es un choque de rachas: la jerarquía de los Tuzos contra la urgencia de la Franja. Mi pronóstico es que el dominio local continúa. Gana Pachuca 2-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Puebla finalmente rompe la racha o los Tuzos siguen mandando? ¡Los leo en los comentarios!»

