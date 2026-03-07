Written by: marzo 7, 2026 Liga MX Clausura 2026

Pachuca vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga MX Clausura 2026

Pachuca vs Puebla

¡Duelo por el Top 4 en la Bella Airosa! Los Tuzos del Pachuca reciben a la Franja del Puebla este sábado en el Estadio Hidalgo. Es un partido con mucho en juego: si los dirigidos por Esteban Solari logran la victoria, podrían escalar hasta la tercera posición general, pero para eso deben mantener viva una de las paternidades más grandes de la Liga MX.

La estadística para este partido es demoledora. ¡Puebla tiene casi 5 años sin poder ganarle al Pachuca! La última vez que la Franja celebró ante los Tuzos fue en abril de 2021. Desde entonces, el dominio hidalguense ha sido abrumador, con goleadas incluidas y una ofensiva que le tiene tomada la medida a los camoteros.

Pachuca llega motivado tras vencer al Necaxa y busca hacer del Hidalgo una fortaleza inexpugnable. Por su parte, el Puebla viene de colgar el cero ante San Luis y confía en que este sábado, por fin, se rompa la maldición.

Es un choque de rachas: la jerarquía de los Tuzos contra la urgencia de la Franja. Mi pronóstico es que el dominio local continúa. Gana Pachuca 2-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Puebla finalmente rompe la racha o los Tuzos siguen mandando? ¡Los leo en los comentarios!»

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 7, 2026
Israel vs Venezuela Previous Story
Israel vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026
Atlas vs Chivas Next Story
Atlas vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga MX Clausura 2026

Related Posts

Tigres vs Monterrey

Tigres vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga MX Clausura 2026

Written by: marzo 7, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡El Norte se paraliza! Este...

Read More
Atlas vs Chivas

Atlas vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga MX Clausura 2026

Written by: marzo 7, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Guadalajara se divide! Este...

Read More
Querétaro vs América

Querétaro vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga MX Clausura 2026

Written by: marzo 7, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Alerta roja en Coapa! El América...

Read More
Cruz Azul vs Atlético San Luis

Cruz Azul vs Atlético San Luis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga MX Clausura 2026

Written by: marzo 7, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡La Máquina de Larcamón no se...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *