Ring Royale EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Carlos Trejo vs Alfredo Adame y Karely Ruiz vs Marcela Mistral 2026

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El mundo del entretenimiento en México se prepara para uno de los eventos más comentados del año. Ring Royale 2026 llega este domingo a la Arena Monterrey con una cartelera que mezcla boxeo, espectáculo y celebridades, en una noche que promete cerrar algunas de las rivalidades más virales de los últimos años.

Con entradas agotadas desde hace semanas, el evento reunirá a miles de aficionados y a millones de espectadores en redes sociales que esperan ver finalmente los enfrentamientos que durante años se han quedado en retos y declaraciones.

Alfredo Adame vs Carlos Trejo: el combate que todos querían ver

La pelea estelar enfrentará al polémico actor y conductor Alfredo Adame contra el cazafantasmas y escritor Carlos Trejo.

Esta rivalidad lleva años alimentándose con discusiones públicas, retos en televisión y enfrentamientos en redes sociales, por lo que su enfrentamiento en el ring se ha convertido en uno de los combates más esperados del entretenimiento mexicano.

El duelo promete ser caótico y lleno de momentos virales, con dos personalidades que nunca han evitado la polémica.

Una cartelera llena de combates mediáticos

Además del combate principal, Ring Royale 2026 contará con otros enfrentamientos que han generado gran expectativa entre el público.

Uno de los duelos más comentados será el de la influencer Karely Ruiz frente a la conductora Marcela Mistral, una pelea que ha captado la atención de las redes sociales desde que fue anunciada.

También destaca el enfrentamiento entre el luchador profesional Alberto Del Rio, conocido como “El Patrón”, contra el creador de contenido Chuy Almada, en lo que promete ser uno de los combates más intensos de la noche.

Música y freestyle para completar el espectáculo

El evento no solo tendrá acción dentro del ring. Ring Royale 2026 también contará con presentaciones musicales y espectáculos que buscan convertir la velada en una experiencia completa.

Entre los invitados confirmados está el cantante de regional mexicano Luis R. Conriquez, quien ofrecerá un show en vivo durante el evento.

Además, el freestyle también tendrá protagonismo con la presencia del campeón internacional Aczino, quien participará en batallas que prometen encender al público.

Dónde seguir el evento

La cobertura completa del evento, incluyendo resultados, momentos destacados y la crónica de cada combate, estará disponible en FULBOX.COM, donde se podrán seguir todos los detalles de esta noche llena de espectáculo.

Pronóstico del combate estelar

El duelo entre Alfredo Adame y Carlos Trejo se perfila más como un espectáculo cargado de morbo y drama que como una pelea tradicional de boxeo.

Pronóstico: será un combate impredecible y caótico que probablemente deje momentos virales en redes sociales.

Last modified: marzo 15, 2026