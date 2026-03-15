Written by: marzo 15, 2026 Liga MX Clausura 2026

Tigres vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Liga MX Clausura 2026

Tigres vs Querétaro

¡Tigres busca rugir de nuevo en casa! Este domingo, el Estadio Universitario abre sus puertas para el duelo entre los Tigres y el Querétaro en la Jornada 11 del Clausura 2026 y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Los felinos llegan con sentimientos encontrados y necesitan una victoria contundente ante su afición, pero los Gallos querrán dar la sorpresa de la jornada.

El equipo de Guido Pizarro viene de tocar el cielo al ganar el Clásico Regio con un gol agónico de Gignac, pero también de un trago amargo a mitad de semana en la Concachampions siendo goleados 3-0 por el Cincinnati. Ahora, los universitarios deben sacudirse el polvo y hacer valer su jerarquía para mantenerse en los puestos directos de Liguilla.

Por su parte, los Gallos Blancos llegan en una situación crítica en la parte baja de la tabla. Aunque vienen de dar pelea ante el América, los queretanos saben que el Volcán es una de las aduanas más difíciles del país. Sin embargo, buscarán aprovechar cualquier duda en la defensa felina para dar la gran sorpresa de la jornada.

¿Podrá Tigres recuperar la confianza con una victoria o el Querétaro silenciará el Universitario?

Nuestro pronóstico: La calidad de Tigres pesará en casa. Gana Tigres 2-0. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 15, 2026
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