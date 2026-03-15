Lazio vs Milán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 29 Serie A 2025-26

Serie A

¡El Milán no se rinde en la lucha por el Scudetto! Este domingo, el Estadio Olímpico de Roma recibe un choque de alto voltaje: Lazio frente al Milán y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Rossoneri llegan con el ánimo por las nubes tras vencer al Inter en el derbi, recortando la distancia a siete puntos y manteniendo vivo el sueño del título, pero I Biancocelesti necesita ganar si quiere seguir soñando con Europa.

El equipo de Maximiliano Allegri se ha convertido en una auténtica muralla defensiva, sumando victorias consecutivas sin recibir gol. Con figuras como Pervis Estupiñán, que viene de ser el héroe en San Siro donde derrotaron al Inter, el Milán visita una plaza donde históricamente le va bien, buscando presionar al líder en la recta final de la temporada.

Por su parte, la Lazio vive horas bajas. Se encuentran en la décima posición y atraviesan una crisis interna entre la directiva, la afición y Maurizio Sarri. Aunque ganaron su último duelo de forma agónica 2-1 ante el Sassuolo, los romanos han sumado su peor puntaje en más de una década y necesitan un milagro ante el Milán para volver a puestos europeos.

¿Podrá el Milán mantener la presión sobre el Inter o la Lazio dará un golpe de autoridad en casa?

Nuestro pronóstico: La solidez defensiva de Allegri volverá a imponerse. Gana el Milán 1-0. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 15, 2026