Written by: marzo 15, 2026 Serie A

Lazio vs Milán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 29 Serie A 2025-26

Lazio vs Milán

¡El Milán no se rinde en la lucha por el Scudetto! Este domingo, el Estadio Olímpico de Roma recibe un choque de alto voltaje: Lazio frente al Milán y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Rossoneri llegan con el ánimo por las nubes tras vencer al Inter en el derbi, recortando la distancia a siete puntos y manteniendo vivo el sueño del título, pero I Biancocelesti necesita ganar si quiere seguir soñando con Europa.

El equipo de Maximiliano Allegri se ha convertido en una auténtica muralla defensiva, sumando victorias consecutivas sin recibir gol. Con figuras como Pervis Estupiñán, que viene de ser el héroe en San Siro donde derrotaron al Inter, el Milán visita una plaza donde históricamente le va bien, buscando presionar al líder en la recta final de la temporada.

Por su parte, la Lazio vive horas bajas. Se encuentran en la décima posición y atraviesan una crisis interna entre la directiva, la afición y Maurizio Sarri. Aunque ganaron su último duelo de forma agónica 2-1 ante el Sassuolo, los romanos han sumado su peor puntaje en más de una década y necesitan un milagro ante el Milán para volver a puestos europeos.

¿Podrá el Milán mantener la presión sobre el Inter o la Lazio dará un golpe de autoridad en casa?

Nuestro pronóstico: La solidez defensiva de Allegri volverá a imponerse. Gana el Milán 1-0. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , Last modified: marzo 15, 2026
Liverpool vs Tottenham Previous Story
Liverpool vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 30 Premier League 2025-26
Ring Royale 2026 Next Story
Ring Royale EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Carlos Trejo vs Alfredo Adame y Karely Ruiz vs Marcela Mistral 2026

Related Posts

Milán vs Inter

Milán vs Inter EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 Serie A 2025-26

Written by: marzo 8, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Milán se paraliza! Este domingo,...

Read More
Roma vs Juventus

Roma vs Juventus EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 27 Serie A 2025-26

Written by: marzo 1, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Stadio Olimpico será escenario...

Read More
Napoli vs Roma

Napoli vs Roma EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 Serie A 2025-26

Written by: febrero 15, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El SSC Napoli y la AS Roma...

Read More
Inter vs Juventus

Inter vs Juventus EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 Serie A 2025-26

Written by: febrero 13, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El sábado por la noche, el Inter...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *