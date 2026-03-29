Chivas vs Atlas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Fútbol Mexicano

El orgullo de Guadalajara cruzará la frontera este fin de semana. Este domingo, el Club Deportivo Guadalajara y el Atlas FC disputarán una edición especial del Clásico Tapatío en Estados Unidos, en un amistoso que servirá como preparación para la recta final del torneo de la Liga MX Clausura 2026.

La ciudad de Los Ángeles será el escenario de este duelo entre dos históricos rivales que buscarán mantener ritmo competitivo mientras afinan detalles para el cierre del campeonato.

Chivas llega como líder del torneo

El Club Deportivo Guadalajara atraviesa un gran momento en el Clausura 2026 bajo la dirección de Gabriel Milito.

El Rebaño Sagrado llega a este partido como líder solitario del campeonato, mostrando un funcionamiento sólido que lo coloca como uno de los principales candidatos al título.

Para este encuentro, el equipo no contará con dos piezas importantes convocadas por la selección mexicana: Roberto Alvarado y Raúl Rangel.

Ante estas ausencias, el arquero Óscar Whalley podría recibir una gran oportunidad para mostrarse y pelear por un lugar en el once titular.

Atlas busca ajustar piezas

Del otro lado estará el Atlas FC, que aprovechará este amistoso para trabajar en detalles tácticos de cara al cierre del torneo.

Los Zorros tampoco contarán con su portero titular, Camilo Vargas, por lo que el cuerpo técnico de la Academia tendrá que mover piezas en la alineación.

Además, el equipo rojinegro llega con la motivación de buscar revancha después de la derrota sufrida ante Chivas en el torneo regular.

Sin embargo, el principal objetivo será preparar al equipo para su próximo compromiso de liga frente al Club León.

Un clásico con sabor internacional

Aunque se trata de un amistoso, el Clásico Tapatío siempre despierta pasión entre las aficiones de ambos equipos.

Con miles de seguidores mexicanos en California, el ambiente promete ser espectacular en Los Ángeles, donde se vivirá una nueva batalla entre rojiblancos y rojinegros.

¿A qué hora juegan Chivas vs Atlas?

Partido: Chivas vs Atlas

Chivas vs Atlas Competencia: Partido amistoso internacional

Partido amistoso internacional Estadio: Los Ángeles, Estados Unidos

Los Ángeles, Estados Unidos Fecha: domingo

domingo Hora: 7:00 PM (hora del centro de México)

Pronóstico Chivas vs Atlas

Se espera un partido intenso, con ambos equipos probando variantes pero manteniendo la rivalidad característica del clásico.

Pronóstico:

Chivas 2 – 1 Atlas.

El buen momento del Guadalajara podría inclinar la balanza a su favor en esta edición internacional del Clásico Tapatío.

Last modified: marzo 29, 2026