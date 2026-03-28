Colombia vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Amistosos

La gira internacional en Estados Unidos llega a su punto final con un duelo de alto nivel. Este domingo, la Selección de Francia y la Selección de Colombia se enfrentarán en Washington en un amistoso que promete intensidad, talento y muchas emociones.

El encuentro reunirá a dos selecciones protagonistas en sus respectivas confederaciones y servirá como una prueba importante en su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Francia llega en gran forma

La Selección de Francia atraviesa un gran momento tras su reciente victoria ante la Selección de Brasil en el mismo tour internacional.

El equipo dirigido por Didier Deschamps mantiene un plantel lleno de talento y profundidad, lo que le permite competir al máximo nivel incluso cuando rota jugadores.

Todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappé, quien está a un solo gol de igualar a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de la selección francesa. El delantero del Real Madrid buscará hacer historia en este compromiso.

Colombia quiere recuperarse

Del otro lado aparece la Selección de Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo.

Los cafeteros llegan después de un resultado doloroso tras caer ante la Selección de Croacia en Orlando, una derrota que puso fin a una racha invicta que había durado un año completo.

Sin embargo, Colombia mantiene un plantel competitivo y peligroso. Jugadores como Jhon Arias atraviesan un gran momento y podrían convertirse en piezas clave para intentar sorprender a los europeos.

Un choque de estilos en Estados Unidos

El partido enfrentará la potencia ofensiva y la profundidad de plantilla de Francia contra la intensidad y el talento sudamericano de Colombia.

Aunque se trata de un amistoso, el nivel de ambas selecciones garantiza un duelo físico y competitivo que servirá como preparación para los grandes torneos internacionales que se avecinan.

¿A qué hora juegan Francia vs Colombia?

Partido: Francia vs Colombia

Francia vs Colombia Competencia: Amistoso internacional

Amistoso internacional Estadio: Washington, Estados Unidos

Washington, Estados Unidos Fecha: domingo

domingo Hora: 2:00 PM (hora del centro de México)

Pronóstico Francia vs Colombia

Se espera un partido muy disputado, con Colombia compitiendo intensamente y Francia aprovechando la calidad de su plantilla.

Pronóstico:

Francia 2 – 1 Colombia.

La profundidad del equipo francés podría marcar la diferencia en un encuentro muy físico y entretenido.

Last modified: marzo 28, 2026