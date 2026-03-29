Alemania vs Ghana EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Amistosos

Duelo de potencias en Stuttgart para cerrar la actividad internacional! Este lunes, Alemania recibe a Ghana en un amistoso que promete ser el examen final antes del recorte de listas mundialistas y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto los Alemanes como los Ghaneses se preparan para disputar la Copa del Mundo y saben que este lunes tendrán uno de sus últimos parámetros.

Los alemanes llegan con la moral por las nubes tras un partidazo ante Suiza, donde Florian Wirtz demostró que está en un gran nivel con su doblete.

Julian Nagelsmann sigue ajustando piezas ante las bajas de Musiala y Pavlovic, pero con Joshua Kimmich y Kai Havertz en el campo, el espectáculo está garantizado.

Por su parte, las ‘Estrellas Negras’ de Ghana necesitan sacudirse el polvo rápido. Vienen de un durísimo descalabro 5-1 ante Austria y hoy, sin su referente Mohammed Kudus, la misión luce casi imposible. Otto Addo buscará en la experiencia de Thomas Partey el orden necesario para no repetir los errores defensivos del viernes.

¿Podrá Alemania cerrar con paso perfecto o Ghana dará la sorpresa en suelo teutón?

Nuestro pronóstico: Alemania es muy superior colectivamente. Gana Alemania 2-0 en un duelo de mucha táctica. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: marzo 29, 2026