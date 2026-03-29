Written by: marzo 29, 2026 Amistosos

Alemania vs Ghana EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Alemania vs Ghana

Duelo de potencias en Stuttgart para cerrar la actividad internacional! Este lunes, Alemania recibe a Ghana en un amistoso que promete ser el examen final antes del recorte de listas mundialistas y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto los Alemanes como los Ghaneses se preparan para disputar la Copa del Mundo y saben que este lunes tendrán uno de sus últimos parámetros.

Los alemanes llegan con la moral por las nubes tras un partidazo ante Suiza, donde Florian Wirtz demostró que está en un gran nivel con su doblete.

Julian Nagelsmann sigue ajustando piezas ante las bajas de Musiala y Pavlovic, pero con Joshua Kimmich y Kai Havertz en el campo, el espectáculo está garantizado.

Por su parte, las ‘Estrellas Negras’ de Ghana necesitan sacudirse el polvo rápido. Vienen de un durísimo descalabro 5-1 ante Austria y hoy, sin su referente Mohammed Kudus, la misión luce casi imposible. Otto Addo buscará en la experiencia de Thomas Partey el orden necesario para no repetir los errores defensivos del viernes.

¿Podrá Alemania cerrar con paso perfecto o Ghana dará la sorpresa en suelo teutón?

Nuestro pronóstico: Alemania es muy superior colectivamente. Gana Alemania 2-0 en un duelo de mucha táctica. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , Last modified: marzo 29, 2026
Chivas vs Atlas Previous Story
Chivas vs Atlas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Related Posts

Chivas vs Atlas

Chivas vs Atlas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Written by: marzo 29, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El orgullo de Guadalajara cruzará...

Read More
Colombia vs Francia

Colombia vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Written by: marzo 28, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La gira internacional en Estados...

Read More

México vs Portugal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Written by: marzo 28, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Ciudad de México vivirá una...

Read More
Estados Unidos vs Bélgica

Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Written by: marzo 28, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡El Mercedes-Benz Stadium se viste...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *