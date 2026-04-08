Toluca vs LA Galaxy EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

La CONCACAF Champions Cup continúa con un duelo electrizante en los cuartos de final. El Deportivo Toluca FC recibe al LA Galaxy este miércoles en el Estadio Nemesio Diez, conocido como “El Infierno”, donde se espera un partido de alta intensidad.

Ambos equipos buscan tomar ventaja en la ida de una serie que promete ser una de las más emocionantes del torneo.

Toluca apuesta por su fortaleza como local

El conjunto escarlata llega con la misión de imponer condiciones en casa. A pesar de su reciente tropiezo ante Querétaro FC en la Liga MX, Toluca ha sido uno de los equipos más sólidos del fútbol mexicano en la temporada.

En el Estadio Nemesio Diez, los Diablos Rojos suelen mostrar su mejor versión, aprovechando tanto el apoyo de su afición como las condiciones de altitud.

Uno de los jugadores a seguir será Alexis Canelo Angulo, quien llega en gran forma tras destacar en la ronda anterior.

LA Galaxy, con experiencia y talento individual

Por su parte, el LA Galaxy no atraviesa su mejor momento en la MLS, pero cuenta con jugadores capaces de cambiar el rumbo de un partido en cualquier instante.

El foco estará en Marco Reus, futbolista con amplia experiencia internacional que ya demostró su calidad recientemente y será clave para las aspiraciones del equipo estadounidense.

El Galaxy viene de una actuación contundente en la ronda anterior, lo que demuestra que puede ser un rival peligroso si encuentra espacios.

Pronóstico Toluca vs LA Galaxy

Se espera un partido abierto, con Toluca tomando la iniciativa desde el inicio y buscando aprovechar su localía para generar ventaja.

El Galaxy intentará resistir y apostar por el talento individual en ataque para mantenerse con vida en la serie.

Pronóstico: victoria de Toluca 3-1.

La incógnita será si los Diablos logran imponer su intensidad en el Infierno o si el Galaxy consigue sorprender en territorio mexicano.

¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo?

Last modified: abril 5, 2026