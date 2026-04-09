Real Madrid vs Girona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 31 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Real Madrid CF enfrenta un partido decisivo en la La Liga cuando reciba al Girona FC este viernes en el Santiago Bernabéu.

Los blancos llegan con la presión al máximo, obligados a ganar si quieren mantenerse con vida en la pelea por el título. Un tropiezo podría significar prácticamente el adiós a sus aspiraciones ligueras.

Real Madrid, contra las cuerdas en la temporada

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa atraviesa un momento complicado. Tras perder terreno en La Liga frente al RCD Mallorca, la distancia con el FC Barcelona se ha ampliado, dejando poco margen de error.

Además, la reciente derrota ante el FC Bayern Munich en la ida de la UEFA Champions League ha incrementado la presión sobre el equipo.

El gran dilema será si el Madrid logra enfocarse en este compromiso o si parte de su atención está puesta en la remontada europea del próximo partido.

Girona, listo para dar la sorpresa

Por su parte, el Girona dirigido por Míchel Sánchez llega con confianza tras su reciente victoria ante el Villarreal CF.

El conjunto catalán ya ha demostrado que puede competir en escenarios complicados y no tiene nada que perder en este enfrentamiento.

Aprovechar el desgaste físico y mental del Real Madrid podría ser clave para intentar dar el golpe en el Bernabéu.

Pronóstico Real Madrid vs Girona

Se espera un partido intenso, con un Real Madrid obligado a tomar la iniciativa desde el inicio y un Girona que buscará aprovechar cualquier error.

La jerarquía del conjunto merengue y su necesidad de sumar podrían ser factores determinantes.

Pronóstico: victoria del Real Madrid 2-1.

La incógnita será si los blancos logran responder a la presión o si el Girona consigue protagonizar uno de los grandes resultados de la jornada.

¿Cuál es tu pronóstico para este partido?

Last modified: abril 9, 2026