Tigres vs Seattle Sounders EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

Written by: abril 8, 2026 CONCACAF Champions Cup 2026

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Tigres vs Seattle Sounders

La CONCACAF Champions Cup nos regala otro choque vibrante entre la Liga MX y la MLS. Tigres UANL recibe a Seattle Sounders FC este miércoles en el Estadio Universitario, en un duelo que promete ser uno de los más parejos de los cuartos de final.

Ambos equipos llegan con aspiraciones claras de avanzar, en una serie donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Tigres quiere hacerse fuerte en el Volcán

El equipo felino llega con algunas dudas tras su reciente derrota ante Club Tijuana en la Liga MX, pero su rendimiento en torneos internacionales suele ser muy distinto.

En la ronda anterior, Tigres protagonizó una remontada memorable ante FC Cincinnati, dejando claro que en casa son un rival extremadamente peligroso.

Jugadores como Ángel Correa y Fernando Gorriarán serán clave para generar peligro y marcar diferencia en el ataque.

Seattle Sounders, en gran momento

Por su parte, Seattle Sounders llega con confianza tras un sólido inicio de temporada en la MLS.

El conjunto estadounidense viene de vencer al Houston Dynamo, con gol de Paul Rothrock, y previamente mostró su poder ofensivo al eliminar al Vancouver Whitecaps FC en la ronda anterior.

Seattle ha demostrado ser un equipo equilibrado, capaz de competir tanto en defensa como en ataque, lo que lo convierte en un rival de mucho cuidado.

Pronóstico Tigres vs Seattle Sounders

Se espera un partido intenso, con Tigres intentando imponer condiciones desde el inicio aprovechando su localía, mientras que Seattle buscará hacer daño en transiciones rápidas.

La experiencia internacional y el peso del “Volcán” podrían inclinar la balanza a favor de los felinos.

Pronóstico: victoria de Tigres 2-1 en un duelo muy disputado.

La incógnita será si Tigres logra tomar ventaja en casa o si Seattle consigue un resultado positivo de cara al partido de vuelta.

¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo?

Etiquetas: , , , , Last modified: abril 5, 2026
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