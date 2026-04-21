Barcelona vs Celta EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 32 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

La La Liga entra en su recta final y el FC Barcelona tiene una oportunidad de oro para acercarse al título. Este miércoles recibe al RC Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou, con la misión de sumar su octava victoria consecutiva.

Con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid CF, los culés están a un paso de coronarse campeones, pero aún queda camino por recorrer.

Barcelona, a un paso del título

El equipo dirigido por Hansi Flick llega en un momento inmejorable.

Tras golear en el derbi al RCD Espanyol, el Barça ha consolidado una racha impresionante que lo coloca como claro favorito para levantar el trofeo.

Con el liderato prácticamente asegurado, el objetivo es mantener la concentración y no dejar escapar puntos en este tramo decisivo del campeonato.

Celta, en busca de Europa

Por su parte, el Celta de Claudio Giráldez tiene mucho en juego.

A pesar de su reciente tropiezo ante el Real Oviedo, los gallegos han sido uno de los mejores equipos como visitantes en la temporada.

Con la lucha por puestos europeos muy cerrada, el Celta necesita sumar y sabe que dar la sorpresa en Barcelona podría cambiar su panorama.

Pronóstico Barcelona vs Celta de Vigo

Se espera un partido dinámico, con ambos equipos buscando el arco rival y generando oportunidades.

El Barcelona intentará imponer su dominio, mientras que el Celta apostará por aprovechar espacios y transiciones rápidas.

Pronóstico: victoria del Barcelona 2-1.

La gran incógnita será si el conjunto blaugrana logra dar otro paso firme hacia el título o si el Celta consigue reabrir la lucha en la parte alta de la tabla.

¿Cuál es tu pronóstico para este partido?

Last modified: abril 21, 2026