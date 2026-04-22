Written by: abril 22, 2026 Liga MX Clausura 2026

Atlas vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga MX Clausura 2026

Atlas vs Tigres

Batalla directa por la Liguilla en la Perla Tapatía! Este miércoles, el Estadio Jalisco recibe el choque entre Atlas y Tigres, un partido que podría definir el futuro de ambos en el Clausura 2026 y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Zorros son séptimos con 22 puntos, mientras que la UANL es noveno con 21 unidades, no hay margen de error en la lucha por la clasificación.

El Atlas de Diego Cocca llega motivado tras pegarle al Santos y escalar al séptimo puesto con 22 unidades. El Jalisco ha sido su fortaleza esta temporada y hoy saben que ganar es dar un paso gigante hacia la fiesta grande.

Por otro lado, los Tigres de Guido Pizarro no pasan por su mejor momento. Con solo una victoria en sus últimos cinco encuentros, han caído a la novena posición con 21 puntos. Los felinos son un equipo peligroso fuera de casa, pero su defensa ha concedido libertades recientemente. Una derrota podría significar una virtual eliminación.

¿Podrá el Atlas consolidar su localía o Tigres recuperará la memoria para saltar puestos en la tabla?

Nuestro pronóstico: Será un duelo sumamente cerrado donde ninguno querrá arriesgar de más pensando en la última fecha. Empate 1-1. ¿Cuál es el suyo?

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