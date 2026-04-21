Atlético San Luis vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡Duelo de orgullo y artillería pesada en el Alfonso Lastras! Este miércoles, el Atlético San Luis recibe al Santos en un partido donde, aunque no hay Liguilla en juego, los reflectores están puestos sobre un nombre: Joao Pedro y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico

Tanto Potosinos como Guerreros están ya eliminados tras campañas sumamente complicadas, por lo que únicamente buscarán un cierre digno y para los jugadores la penúltima oportunidad de mostrarse de cara al próximo torneo.

El delantero Joao Pedro de los potosinos está empatado en la cima de la tabla de goleo con 12 tantos y tendrá la oportunidad de oro frente a la defensa más castigada del torneo para dar un paso definitivo hacia el título individual.

Por el otro lado llega un Santos Laguna herido de muerte. Los Guerreros son últimos de la general y quieren evitar terminar el torneo en el sótano. Visitar San Luis ha sido una pesadilla reciente para los de la Comarca, habiendo recibido goleadas de hasta 4-1 en sus últimos choques.

¿Podrá el Santos frenar al goleador del torneo o el San Luis hundirá más al colista?

Nuestro pronóstico: Los Rojiblancos aprovecharon la fragilidad defensiva de Santos y Joao Pedro anotará, al menos, uno. Gana San Luis 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 22, 2026