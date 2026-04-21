Written by: abril 21, 2026 Liga MX Clausura 2026

Elche vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 32 LaLiga 2025-26

Elche vs Atlético de Madrid

¡La lucha por la permanencia se topa con un gigante herido! Este miércoles, el Elche recibe al Atlético de Madrid en una jornada que promete drama puro y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Ilicitanos se ubican en zona de descenso, aunque muy cerca de salir de la zona roja, mientras que los Colchoneros son cuartos intentando amarrar su lugar a la próxima Champions cuanto antes.

El Elche llega con la motivación por las nubes tras vencer al Valencia con gol de Lucas Cepeda; están a un solo punto de salir de la zona roja y saben que este es el momento de aprovechar la vulnerabilidad del rival.

Por otro lado, el Atlético del Cholo Simeone vive días difíciles. Vienen de perder la Final de la Copa del Rey en penales y arrastran tres derrotas seguidas en liga. Aunque su puesto en Champions está casi seguro, necesitan ganar para recuperar la confianza antes de enfrentar al Arsenal en las semifinales de la Liga de Campeones la próxima semana. 

¿Podrá el Elche dar el zarpazo o el Atleti sacará el oficio para llevarse los tres puntos?

Nuestro pronóstico: Un partido mucho más parejo de lo que dice la tabla, pero la jerarquía colchonera se impondrá por la mínima. Gana el Atleti 1-0. ¿Cuál es el tuyo?

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