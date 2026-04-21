León vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 21, 2026 Liga MX Clausura 2026

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León vs América

La Liga MX entra en su momento más emocionante y el Club León recibe al Club América este martes en el Estadio León, en un duelo directo por puestos de Liguilla en el Clausura 2026.

Ambos equipos llegan igualados en puntos, por lo que este partido podría marcar un antes y un después en la tabla general.

León, en racha y fuerte en casa

El conjunto dirigido por Javier Gandolfi atraviesa uno de sus mejores momentos del torneo.

La Fiera suma cuatro victorias consecutivas y ha convertido su estadio en una auténtica fortaleza, mostrando un fútbol dinámico y efectivo.

León no solo ha mejorado en resultados, sino también en funcionamiento, lo que lo coloca como un rival peligroso en esta recta final del campeonato.

América, con confianza renovada

Por su parte, el América de André Jardine llega con impulso tras una victoria clave frente a Deportivo Toluca FC.

El buen momento de jugadores como Brian Rodríguez ha sido fundamental para recuperar sensaciones positivas.

Las Águilas buscan consolidarse dentro del Top 6 y demostrar que siguen siendo uno de los principales candidatos al título.

Pronóstico León vs América

Se espera un partido abierto, con ambos equipos apostando por el ataque y generando oportunidades de gol.

La igualdad en la tabla y el buen momento de ambos conjuntos anticipan un duelo muy equilibrado.

Pronóstico: empate 2-2.

La incógnita será qué equipo logra imponer condiciones en un partido que puede definir posiciones clave rumbo a la Liguilla.

¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 21, 2026
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