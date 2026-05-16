Written by: mayo 16, 2026 Copas Internacionales

Al Nassr vs Gamba Osaka EN VIVO Hora y Canal Por Internet AFC Champions League Two 2026

Al Nassr vs Gamba Osaka

¡Cristiano Ronaldo va por su primer gran título en Asia! Este sábado, el Al Nassr se juega la vida en la final de la Champions League Two de la AFC contra el Gamba Osaka de Japón. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ojo, porque para CR7 esto no es un partido más: es la oportunidad de por fin quitarse la presión de no haber ganado un trofeo oficial desde su llegada a Arabia Saudita.

El Al Nassr llega con sentimientos encontrados. A mitad de semana un error increíble de su portero, Bento, les costó la victoria ante el Al Hilal y pospuso el festejo del título de liga. Pero el destino les sonríe, porque esta gran final continental se jugará en su casa, el Al Awwal Park. Con Cristiano encendido y buscando coronar una carrera donde ya conquistó Europa cinco veces, el mundo estará pendiente de Riad.

Pero cuidado, porque el Gamba Osaka no viene de paseo. Aunque no son los favoritos, el equipo japonés tiene historia; ya ganaron la Champions élite en 2008 y si vencen hoy, se unirán al selecto grupo de clubes que han ganado las dos competiciones más importantes de Asia. Con jugadores como Takashi Usami y el goleador Deniz Hummet, el Gamba sabe perfectamente cómo arruinar una fiesta ajena.

¿Podrá Cristiano Ronaldo levantar por fin un trofeo con el Al Nassr o el Gamba Osaka dará la sorpresa mundial en territorio saudí?

Nuestro pronóstico: CR7 se llevará su primer título en Arabia Saudita, los vemos ganando 3-1 ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: mayo 16, 2026
América vs Chivas Previous Story
América vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Sub-21 Liga MX Clausura 2026
Barcelona vs Atlético de Madrid Next Story
Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Copa de la Reina 2025-2026

Related Posts

[Video] Goles de Cristiano Ronaldo HOY en el Al Nassr vs Al Ittihad

Written by: mayo 27, 2024

Cristiano Ronaldo volvió a aparecer y se reportó con doblete en la victoria de Al Nassr ante Al Ittihad por 4-2 en el compromiso...

Read More

[Video] Hattrick de Cristiano Ronaldo HOY en el Al Nassr vs Al Wehda

Written by: mayo 4, 2024

Cristiano Ronaldo se volvió a enchufar con el Al Nassr. Esta vez, el delantero se reportó con hattrick en la victoria de su equipo ante...

Read More

[Video] Goles de Cristiano Ronaldo HOY en el Al Nassr vs Al Khaleej

Written by: mayo 1, 2024

Cristiano Ronaldo nuevamente fue titular con el Al Nassr y se reportó con doblete en la victoria de su equipo ante Al Khaleej por las...

Read More

[Video] El verdadero motivo por el que expulsaron a Cristiano Ronaldo en el Al Hilal vs Al Nassr

Written by: abril 8, 2024

Al Nassr quedó eliminado de la Supercopa de Arabia Saudita tras caer ante Al Hilal por 2-1 en un compromiso que se llevó a cabo en el...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *