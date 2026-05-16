Al Nassr vs Gamba Osaka EN VIVO Hora y Canal Por Internet AFC Champions League Two 2026

Copas Internacionales

¡INCREÍBLE DERROTA DEL AL NASSR DE CR7 😱😱😱!



Contra todo pronóstico, el Gamba Osaka viajó a Arabia Saudita para vencer 1-0 al Al Nassr en la Final de la Champions League AFC Two 2025-2026 dejando a Cristiano Ronaldo sin poder ganar su primer título desde su llegada a Arabia… pic.twitter.com/IXq99cKVBY — Fulbox (@fulboxOficial) May 16, 2026

¡Cristiano Ronaldo va por su primer gran título en Asia! Este sábado, el Al Nassr se juega la vida en la final de la Champions League Two de la AFC contra el Gamba Osaka de Japón. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ojo, porque para CR7 esto no es un partido más: es la oportunidad de por fin quitarse la presión de no haber ganado un trofeo oficial desde su llegada a Arabia Saudita.

El Al Nassr llega con sentimientos encontrados. A mitad de semana un error increíble de su portero, Bento, les costó la victoria ante el Al Hilal y pospuso el festejo del título de liga. Pero el destino les sonríe, porque esta gran final continental se jugará en su casa, el Al Awwal Park. Con Cristiano encendido y buscando coronar una carrera donde ya conquistó Europa cinco veces, el mundo estará pendiente de Riad.

Pero cuidado, porque el Gamba Osaka no viene de paseo. Aunque no son los favoritos, el equipo japonés tiene historia; ya ganaron la Champions élite en 2008 y si vencen hoy, se unirán al selecto grupo de clubes que han ganado las dos competiciones más importantes de Asia. Con jugadores como Takashi Usami y el goleador Deniz Hummet, el Gamba sabe perfectamente cómo arruinar una fiesta ajena.

¿Podrá Cristiano Ronaldo levantar por fin un trofeo con el Al Nassr o el Gamba Osaka dará la sorpresa mundial en territorio saudí?

Nuestro pronóstico: CR7 se llevará su primer título en Arabia Saudita, los vemos ganando 3-1 ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 16, 2026