Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Copa de la Reina 2025-2026

Copas Internacionales

La dotzena Copa ja és aquí! 😍🏆 pic.twitter.com/3Y6tDqlEUk — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 16, 2026

¡Hay Gran Final en España! Este sábado el Estadio Gran Canaria se viste de gala para la final de la Copa de la Reina entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. ¿Será un trámite para las culés o veremos una hazaña colchonera? Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante un duelo donde el Barza buscará seguir sumando títulos, mientras las Colchoneras van por la proeza.

El Barcelona llega como una auténtica apisonadora. Ya tienen LaLiga F en la bolsa y sus números dan miedo: ¡27 victorias en 28 partidos! Vienen de pegarle al Tenerife el domingo pasado con goles de Esmee Brugts, Kika Nazareth y Claudia Pina, demostrando que tienen pólvora en todas sus líneas. Las dirigidas por Pere Romeu quieren el doblete doméstico y saben que son las grandes favoritas para levantar el trofeo una vez más.

Pero cuidado, porque enfrente está el Atlético de Madrid. Las colchoneras han hecho un torneo muy sólido; son cuartas en la liga y, aunque vienen de perder el derbi ante el Real Madrid, en la Copa han sido letales. Dejaron fuera al Tenerife con dos victorias por la mínima, demostrando que saben sufrir y cerrar partidos. El Atleti sabe que a un solo juego la distancia se acorta y saldrán a morder en cada balón para arrebatarle la corona al Barça.

La mesa está servida. Por un lado, el fútbol total del Barcelona; por el otro, la garra y el orden defensivo del Atlético de Madrid. ¿Podrán las rojiblancas frenar a la máquina blaugrana o el trofeo viajará de regreso a Barcelona?

Nuestro pronóstico: Aunque las Colchoneras intentarán competir con dignidad, las Blaugranas están en otro nivel y las vemos ganando 3-1. ¿Cuaĺ es el tuyo?

Last modified: mayo 16, 2026