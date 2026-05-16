Written by: mayo 16, 2026 Copas Internacionales

Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Copa de la Reina 2025-2026

Barcelona vs Atlético de Madrid

¡Hay Gran Final en España! Este sábado el Estadio Gran Canaria se viste de gala para la final de la Copa de la Reina entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. ¿Será un trámite para las culés o veremos una hazaña colchonera? Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante un duelo donde el Barza buscará seguir sumando títulos, mientras las Colchoneras van por la proeza.

El Barcelona llega como una auténtica apisonadora. Ya tienen LaLiga F en la bolsa y sus números dan miedo: ¡27 victorias en 28 partidos! Vienen de pegarle al Tenerife el domingo pasado con goles de Esmee Brugts, Kika Nazareth y Claudia Pina, demostrando que tienen pólvora en todas sus líneas. Las dirigidas por Pere Romeu quieren el doblete doméstico y saben que son las grandes favoritas para levantar el trofeo una vez más.

Pero cuidado, porque enfrente está el Atlético de Madrid. Las colchoneras han hecho un torneo muy sólido; son cuartas en la liga y, aunque vienen de perder el derbi ante el Real Madrid, en la Copa han sido letales. Dejaron fuera al Tenerife con dos victorias por la mínima, demostrando que saben sufrir y cerrar partidos. El Atleti sabe que a un solo juego la distancia se acorta y saldrán a morder en cada balón para arrebatarle la corona al Barça.

La mesa está servida. Por un lado, el fútbol total del Barcelona; por el otro, la garra y el orden defensivo del Atlético de Madrid. ¿Podrán las rojiblancas frenar a la máquina blaugrana o el trofeo viajará de regreso a Barcelona?

Nuestro pronóstico: Aunque las Colchoneras intentarán competir con dignidad, las Blaugranas están en otro nivel y las vemos ganando 3-1. ¿Cuaĺ es el tuyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: mayo 16, 2026
Al Nassr vs Gamba Osaka Previous Story
Al Nassr vs Gamba Osaka EN VIVO Hora y Canal Por Internet AFC Champions League Two 2026
Chivas vs Cruz Azul Next Story
Chivas vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Liga MX Clausura 2026

Related Posts

Alavés vs Barcelona

Alavés vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 36 LaLiga 2025-26

Written by: mayo 13, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El nuevo campeón de España vuelve...

Read More
Osasuna vs Atlético de Madrid

Osasuna vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 36 LaLiga 2025-26

Written by: mayo 11, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal Nos vamos hasta España porque este...

Read More
Barcelona vs Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 35 LaLiga 2025-26

Written by: mayo 10, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡El mundo se detiene para vivir...

Read More
Atlético de Madrid vs Celta

Atlético de Madrid vs Celta EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 35 LaLiga 2025-26

Written by: mayo 9, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡El Metropolitano busca consuelo...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *