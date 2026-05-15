América vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Sub-21 Liga MX Clausura 2026

Fútbol Mexicano

¡Misión imposible en Coapa! Este sábado se define al campeón de la categoría Sub-21 y el Clásico Nacional tiene a las Chivas con una mano y media en el trofeo. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

En el partido de ida, el Rebaño Sagrado dio un auténtico baile en Guadalajara ganando 4 por 1. Con dobletes de Esteban Mendoza y Jesús Hernández, los rojiblancos humillaron a las Águilas y ahora viajan a la Ciudad de México con una ventaja de tres goles que parece lapidaria.

Pero ojo, que el América no se va a rendir tan fácil. Juegan en casa, en la Cancha Centenario, donde solo perdieron un partido en toda la temporada. El gol de Miguel Carreón en la ida les dio una ligera esperanza, pero para ser campeones necesitan ganar por tres goles solo para forzar los penales. La mala noticia para los de Coapa es que en esta liguilla no han podido ganar en su campo; han empatado todos sus juegos de local.

Del otro lado, las Chivas de Luis Arce son una muralla fuera de casa. Solo han perdido un partido como visitantes en todo el año y en esta liguilla están invictos. El Guadalajara tiene la mesa servida para coronarse en la cara del odiado rival, pero no pueden caer en excesos de confianza.

¿Veremos una remontada histórica de las Águilas o las Chivas darán la vuelta olímpica en Coapa?

Nuestro pronóstico: El América sacará el orgullo para ganar en casa, pero no les alcanzará para remontar y las Chivas se proclamarán campeones. ¿Cuaĺ es el tuyo?

Last modified: mayo 15, 2026