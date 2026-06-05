México vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Femenil 2026

Mundial Femenil

La personalidad del Tricolor de Pedro López o la jerarquía mundialista de las Matildas australianas? ¡Preparen el café y pongan la alarma muy temprano porque el fútbol femenil nos regala una prueba de fuego espectacular al otro lado del mundo este sábado la Selección Mexicana Femenil visite a Australia en el primero de dos duelos de preparación de altísimo nivel. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El conjunto azteca quiere demostrar que está listo para competir con la élite internacional, mientras que las locales buscan hacer pesar su casa ante su afición.

La Selección Mexicana Femenil llega a este compromiso en medio de un gran momento deportivo pero también cobijada por una fuerte polémica.

Las dirigidas por el español Pedro López firmaron una primera fase eliminatoria perfecta en la CONCACAF sumando 12 puntos y destrozando las redes rivales con 36 goles a favor.

Sin embargo, la última convocatoria encendió las redes sociales debido a la ausencia de figuras indiscutibles y habituales como Scarlett Camberos y la «Maga» Jacqueline Ovalle, abriéndole la puerta al debut de la volante méxico-argentina Nina Nicosia.

Con bajas de última hora por lesión como la defensora Aaliyah Farmer, México buscará afilar sus armas con la experiencia de Kenti Robles, Rebeca Bernal y el olfato goleador de Charlyn Corral, sabiendo que este fogueo es vital de cara al torneo definitivo de finales de año donde se jugarán los boletos para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Pero cuidado, que la aduana en Oceanía será sumamente compleja. La selección de Australia se ubica en el puesto quince del ranking mundial y viene de consolidarse en la élite tras alcanzar de forma histórica las semifinales en la pasada Copa del Mundo. Con un bloque físico imponente, transiciones sumamente veloces y el calor de su gente en el McDonald Jones Stadium, las Matildas saldrán a devorarse la cancha y poner a prueba las coberturas en zona baja de la escuadra mexicana.

Los pronósticos esperan un partido de muchísima exigencia física e intensidad, donde la localía, el ritmo de juego y el colmillo internacional ponen a Australia como la favorita para llevarse el triunfo.

Nuestro pronóstico: Victoria de Australia 2-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 5, 2026