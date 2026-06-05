Haití vs Perú EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

👏 UNA RÁFAGA PARA GANARLE A UN MUNDIALISTA



🇵🇪 En un amistoso disputado en el NU Stadium de Inter Miami, Perú le ganó 2-1 a Haití, rival de Brasil en la Copa del Mundo



⚽ Ranzo Garcés y Jairo Vélez a los 81' y 84' respectivamente

⚽ Wilson Isidor



🔜 La Bicolor enfrentará a… pic.twitter.com/LXY1pAB7Og — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2026

¿El momento histórico de Haití rumbo al Mundial o el inicio de la era de Mano Menezes con la Blanquirroja? ¡La preparación final de cara a la Copa del Mundo 2026 nos regala un viernes sumamente interesante en Florida cuando la motivada selección de Haití se mida ante Perú en un gran duelo de preparación. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los caribeños quieren despedirse de su campamento en Estados Unidos con una victoria contundente, mientras que el conjunto sudamericano salta a la cancha con la urgencia de iniciar su renovación con el pie derecho.

La selección de Haití llega a este compromiso viviendo un auténtico sueño. El cuadro dirigido por Sébastien Migné rompió una sequía de más de cincuenta años sin asistir a una Copa del Mundo tras firmar una eliminatoria espectacular en la CONCACAF.

Ubicados en el exigente Grupo C del Mundial junto a Brasil, Marruecos y Escocia, los haitianos mandaron un aviso a sus rivales el pasado martes al aplastar 4-0 a Nueva Zelanda en este mismo escenario.

Con un bloque defensivo muy ordenado que ha colgado el cero en cuatro de sus últimos siete juegos y un ataque sumamente físico comandado por el goleador Frantzdy Pierrot, Haití saldrá decidido a regalarle otra alegría a su afición y llegar con la confianza a tope a su debut.

Pero cuidado, que enfrente estará un sinodal de la CONMEBOL que, a pesar de quedarse fuera del torneo veraniego, estrena un proyecto de altísimo nivel.

La Selección Peruana arranca una nueva etapa bajo la batuta del experimentado estratega brasileño Mano Menezes, quien asumió el timón con el firme objetivo de sanar las heridas de la eliminatoria, rejuvenecer las líneas del plantel y solucionar la alarmante falta de contundencia que arrastraba el equipo.

Los pronósticos esperan un partido sumamente físico, disputado e intenso en el medio campo, donde el ritmo competitivo, la motivación por el viaje mundialista y la racha goleadora de Haití los colocan como ligeros favoritos para llevarse un triunfo ante una escuadra peruana que apenas está asimilando el sistema táctico de su nuevo entrenador.

Nuestro pronóstico: Victoria de Haití 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 5, 2026