Bélgica vs Túnez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¿El imponente invicto de los Diablos Rojos o la muralla defensiva de las Águilas de Cartago? ¡Preparen el café para este fin de semana porque la recta final de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 nos regala un sábado por la mañana de altísimo nivel cuando la selección de Bélgica reciba a Túnez en su último examen antes de viajar a Norteamérica. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas escuadras entran a la cancha decididas a pulir su funcionamiento colectivo y dejar las mejores sensaciones posibles en su despedida en suelo europeo.

La selección de Bélgica llega a este compromiso con el tanque de confianza completamente lleno y sumergida en una racha verdaderamente espectacular de la mano de Rudi García.

El conjunto de los Diablos Rojos arrastra un imponente invicto de 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota, destacando el golpe de autoridad que dieron el pasado martes al vencer a domicilio 2-0 a la durísima escuadra de Croacia.

Con un arsenal ofensivo de miedo y con sus máximas figuras afinando la puntería, los belgas buscarán regalarle una última alegría a su afición antes de viajar a Norteamérica.

Pero cuidado, que enfrente estará una selección de Túnez que sabe perfectamente cómo cerrarle los espacios a las grandes potencias de la élite mundial.

Aunque los dirigidos por Sabri Lamouchi han pecado de inconsistentes en el ataque, la realidad es que su bloque defensivo se ha convertido en una auténtica pesadilla, permitiendo apenas tres anotaciones en sus pasados cinco compromisos y habiéndole sacado un empate histórico a Brasil en sus recientes ensayos.

Instalados en el complicadísimo Grupo F del Mundial junto a los Países Bajos y Japón, los africanos saldrán con el cuchillo entre los dientes decididos a cortar los circuitos de los locales y demostrar su nivel.

Los pronósticos esperan un partido bastante movido e intenso, donde a pesar de la tremenda disciplina táctica y la solidez en la zaga de Túnez, el imponente volumen de juego y el peso individual de las figuras de Bélgica terminen abriendo el cerrojo para sellar un triunfo.

Nuestro pronóstico: Victoria de Bélgica 3-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 5, 2026