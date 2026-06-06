Grecia vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¿La experiencia de la escuadra griega o el inicio de la profunda renovación de la Azzurri? ¡El fútbol internacional nos regala un domingo de tradición y nostalgia cuando Grecia reciba a Italia en la paradisíaca isla de Creta. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas escuadras comparten el doloroso presente de quedarse fuera de la Copa del Mundo 2026, por lo que este compromiso representa el cierre de la temporada y el banderazo de salida para reconstruir sus proyectos deportivos.

Italia llega a este compromiso con el orgullo herido tras haber firmado una de las páginas más amargas de su historia moderna, al quedarse fuera de su tercer Mundial consecutivo tras caer de forma dramática en la tanda de penales de la repesca europea ante Bosnia.

Con la salida de Gennaro Gattuso del banquillo y a la espera de las próximas elecciones presidenciales en su federación, el técnico de la categoría Sub-21, Silvio Baldini, asumió el timón de forma interina armando una convocatoria repleta de caras nuevas, futbolistas debutantes y promesas juveniles.

Tras haber vencido por la mínima a Luxemburgo el pasado miércoles gracias al olfato goleador de la joya del Inter de Milán, Pio Esposito, la joven e interesante Azzurri saltará a la cancha decidida a imponer su jerarquía.

Pero cuidado, que la aduana en territorio helénico será un sinodal de muchísima jerarquía física. La selección de Grecia tampoco pudo clasificar al torneo veraniego, lo que ha puesto bajo una intensa presión a su director técnico Ivan Jovanovic.

Los griegos arrastran una racha preocupante de apenas un triunfo en sus pasados ocho partidos, viniendo de rescatar un cardíaco empate a dos goles ante Suecia el pasado jueves con una anotación de Giorgos Masouras en el minuto 95.

Los pronósticos esperan un partido sumamente estratégico, intenso y con mucha disputa por la posesión de la pelota, donde a pesar de que Grecia arranca como ligera favorita por contar con su plantel estelar y la ventaja de la localía, el tremendo dinamismo, el hambre de triunfo y el orden táctico de la rejuvenecida Italia terminen equilibrando la balanza para firmar un empate muy cerrado en el trámite.

Nuestro pronóstico: Empate 1-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 6, 2026