Croacia vs Eslovenia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¿El último baile de Luka Modrić ante su afición o la sorpresa de Eslovenia en el derbi balcánico? ¡La preparación final de cara a la Copa del Mundo 2026 nos regala un domingo de muchísima tradición cuando Croacia cierre sus ensayos en casa enfrentando a sus vecinos de Eslovenia. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El conjunto de Zlatko Dalić tiene la obligación de disipar las dudas y reencontrarse con la victoria antes de abordar el avión rumbo a Norteamérica, mientras que sus rivales de frontera quieren plantarse con personalidad y arruinar la fiesta local.

La selección de Croacia llega a este compromiso sumergida en un ambiente de muchísima nostalgia y máxima exigencia. Este torneo veraniego representa la última oportunidad para que una generación dorada, comandada por Luka Modrić y el estratega Zlatko Dalić, busque coronar una década histórica con un título internacional.

Sin embargo, las alarmas se han encendido en el campamento croata tras haber ligado derrotas consecutivas ante Brasil en marzo y 2-0 frente a Bélgica el pasado martes en Rijeka.

Participarán en el Grupo L del Mundial, donde debutarán frente a Inglaterra.

Pero cuidado, que enfrente estará una escuadra de Eslovenia que no piensa regalar absolutamente nada y juega con el orgullo intacto.

Los eslovenos se quedaron con el corazón roto al no calificar a la Copa del Mundo, lo que provocó un cambio en el banquillo con la llegada del nuevo director técnico Boštjan Cesar.

Con el firme objetivo de construir las bases para la próxima Nations League y con ganas de lavarse la cara tras el amargo empate de hace unos días ante Chipre, los eslovenos saldrán decididos a hacer un duelo digno.

Los pronósticos esperan un partido muy táctico, disputado en el centro de la cancha y con una propuesta ofensiva por parte de los locales, proyectando que la jerarquía colectiva, la urgencia de romper la mala racha y la motivación de la despedida mundialista terminen inclinando la balanza a favor de Croacia.

Nuestro pronóstico: Croacia 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 6, 2026