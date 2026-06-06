Written by: junio 6, 2026 Amistosos

Marruecos vs Noruega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Marruecos vs Noruega

¿La disciplina táctica de los Leones del Atlas o el poderío ofensivo de la Noruega de Erling Haaland? ¡La recta final de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 nos regala un domingo de gala en los Estados Unidos cuando Marruecos se mida ante la espectacular Noruega en Nueva Jersey. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas escuadras llegan con la etiqueta de ser los grandes candidatos a convertirse en el «caballo negro» del torneo veraniego, por lo que este ensayo general promete una batalla física e intensa de principio a fin. 

La selección de Marruecos llega a este trascendental compromiso viviendo un momento de muchísima estabilidad y confianza colectiva. 

Bajo las órdenes del estratega Mohamed Ouahbi, el conjunto africano no solo presume una imponente e histórica racha de partidos consecutivos sin conocer la derrota en todas las competencias, sino que también firmó una eliminatoria perfecta ganando sus ocho encuentros y marcando 22 goles.

Sabiendo que comparten el Grupo C del Mundial con una potencia de la jerarquía de Brasil, el cuerpo técnico marroquí saldrá decidido a utilizar este sinodal europeo para ajustar los últimos detalles.

Pero cuidado, que la aduana en Nueva Jersey será una prueba de fuego verdaderamente temible.

La selección de Noruega llega con la motivación por las nubes tras haber roto una sequía de 28 años sin asistir a una Copa del Mundo, firmando una eliminatoria de locura en la UEFA.

Dirigidos por Ståle Solbakken y liderados en la cancha por la magia creativa de Martin Ødegaard, el conjunto nórdico cuenta con el delantero más letal de todo el planeta: Erling Haaland, quien destrozó las redes europeas marcando 16 anotaciones en la clasificación. 

Viniendo de pegarle 3-1 a Suecia hace unos días, los noruegos necesitar llegar sin complejos dentro del Grupo de la Muerte del Mundial junto a Francia, Senegal e Irak.

Los pronósticos esperan un partido sumamente parejo, inteligente y de muchísimo respeto mutuo en el mediocampo, donde la prioridad de ambos entrenadores por cuidar la integridad física de sus estrellas a pocos días del debut y la gran paridad de fuerzas entre el orden defensivo de Marruecos y la pegada de Noruega terminen equilibrando la balanza.

Nuestro pronóstico: Noruega 1-1 Marruecos

Etiquetas: , , , Last modified: junio 6, 2026
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