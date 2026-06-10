Inauguración Mundial 2026 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Show Shakira, Belinda, Los Ángeles Azules

Mundial 2026

Todo listo para la inauguración más espectacular en la historia de las Copas del Mundo

La espera terminó. Este jueves 11 de junio, el planeta entero tendrá los ojos puestos en el Estadio Ciudad de México, escenario de la Ceremonia de Apertura de la Copa del Mundo 2026, un evento que promete combinar música, cultura, tradición y espectáculo a una escala nunca antes vista.

Antes del esperado partido inaugural entre México y Sudáfrica, la FIFA ha preparado una celebración repleta de estrellas internacionales y grandes representantes de la música latinoamericana para dar inicio a la máxima fiesta del fútbol mundial.

Shakira liderará el espectáculo principal

La gran protagonista de la noche será Shakira, quien vuelve a unir su nombre a una Copa del Mundo tras convertirse en una de las artistas más emblemáticas en la historia de los mundiales.

La cantante colombiana encabezará el acto principal interpretando «Dai Dai», la canción oficial del Mundial 2026, en una presentación diseñada para encender a los más de 80 mil aficionados presentes y a millones de espectadores alrededor del mundo.

Junto a ella estará Belinda, una de las artistas más populares del momento, quien también formará parte de una puesta en escena que promete ser uno de los momentos más comentados de todo el torneo.

México mostrará su identidad cultural al mundo

La ceremonia también servirá como una vitrina para mostrar la riqueza musical y cultural de México.

El legendario grupo Maná aportará el toque rockero de la noche, mientras que Los Ángeles Azules pondrán a bailar al estadio con sus éxitos de cumbia que han conquistado generaciones dentro y fuera del país.

Por su parte, Lila Downs aportará el componente cultural y tradicional, fusionando sonidos mexicanos con una puesta en escena diseñada para representar la diversidad y las raíces del país anfitrión.

Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional Mexicano

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegará minutos antes del silbatazo inicial.

Alejandro Fernández será el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano ante una audiencia global que podría superar los mil millones de espectadores, convirtiéndose en una de las actuaciones más importantes de su carrera.

Se espera que el estadio entero acompañe el momento en una escena que promete quedar grabada para la historia del fútbol mexicano.

J Balvin, Danny Ocean, Burna Boy y Tyla completan un cartel de lujo

La fiesta mundialista contará además con una importante presencia internacional.

J Balvin y Danny Ocean aportarán el ritmo urbano latino que domina las listas de reproducción en todo el mundo, mientras que Burna Boy llevará el sonido afrobeats al escenario.

La representación sudafricana correrá a cargo de Tyla, una de las artistas más exitosas de la actualidad y encargada de aportar el sonido amapiano para dar la bienvenida al rival de México en el partido inaugural.

Horario de la Ceremonia de Apertura del Mundial 2026

La ceremonia comenzará aproximadamente una hora y media antes del encuentro entre México y Sudáfrica, convirtiéndose en el punto de partida oficial de la Copa del Mundo 2026.

Millones de aficionados seguirán el espectáculo desde todos los rincones del planeta en una noche que promete marcar un antes y un después en la historia de las inauguraciones mundialistas.

Una tarde para la historia

Con estrellas internacionales, íconos de la música mexicana y una producción sin precedentes, todo apunta a que el Mundial 2026 arrancará con una celebración inolvidable.

La mezcla de fútbol, cultura y entretenimiento convertirá al Estadio Ciudad de México en el epicentro del planeta por una noche.

¿Cuál es la presentación que más esperas ver? ¿Shakira, Belinda, Alejandro Fernández o alguna de las demás estrellas invitadas?

Last modified: junio 10, 2026