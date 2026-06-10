México vs Sudáfrica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

La espera finalmente terminó. Este jueves 11 de junio se pone en marcha la Copa del Mundo 2026 y será la Selección Mexicana la encargada de abrir el torneo cuando enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en uno de los partidos más esperados por la afición nacional.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre inicia su camino mundialista con la ilusión de aprovechar la localía y sumar tres puntos que podrían resultar fundamentales en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Además, existe un dato que alimenta el optimismo: México no ha perdido en su debut mundialista durante sus últimas siete participaciones en la Copa del Mundo.

México llega en su mejor momento

El Tricolor afronta este compromiso con una confianza enorme después de una preparación prácticamente perfecta.

Los dirigidos por Javier Aguirre se mantienen invictos durante el año, acumulando seis victorias y dos empates en sus últimos encuentros. Su presentación más reciente fue una contundente goleada por 5-1 sobre Serbia en Toluca, resultado que elevó todavía más las expectativas alrededor del equipo.

Todo apunta a que el Vasco mantendrá gran parte de la base que utilizó en ese encuentro. La seguridad bajo los tres palos estaría a cargo de Tala Rangel, mientras que la defensa tendría como pilares a César Montes y Johan Vásquez.

En la zona media, Erik Lira y Álvaro Fidalgo aparecen como piezas clave para darle equilibrio al equipo, mientras que el ataque promete ser una de las grandes fortalezas del Tri gracias a la velocidad y creatividad de Julián Quiñones, Roberto «Piojo» Alvarado y la experiencia goleadora de Raúl Jiménez.

La principal incógnita estaría en uno de los puestos del mediocampo, donde nombres como Orbelín Pineda y Luis Chávez pelean por ganarse la confianza del cuerpo técnico.

Sudáfrica busca sorprender en territorio mexicano

Por su parte, los Bafana Bafana llegan a la Copa del Mundo con la difícil misión de romper los pronósticos.

La escuadra africana atraviesa una etapa complicada, acumulando cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. Durante su preparación registró empates frente a Jamaica y Nicaragua, además de una derrota ante Panamá que dejó varias dudas sobre su funcionamiento.

Ahora tendrán que afrontar uno de los escenarios más complejos posibles: enfrentar al país anfitrión en un estadio completamente lleno y bajo condiciones de altitud que históricamente han complicado a numerosos rivales internacionales.

Sudáfrica necesitará mostrar una versión mucho más sólida para competir ante un equipo mexicano que atraviesa uno de sus mejores momentos recientes.

Las claves del partido

México buscará imponer condiciones desde el inicio mediante la posesión del balón y la presión alta. La velocidad por las bandas y la experiencia de sus atacantes podrían convertirse en factores decisivos para abrir espacios ante una defensa sudafricana que ha mostrado vulnerabilidades durante sus últimos encuentros.

Además, la localía, el apoyo masivo de la afición y la adaptación a la altitud representan ventajas importantes para el conjunto nacional.

Sudáfrica intentará resistir los primeros minutos de presión y apostar por transiciones rápidas que le permitan generar peligro al contragolpe.

Pronóstico México vs Sudáfrica

Sobre el papel, México llega como favorito para quedarse con la victoria en el partido inaugural del Mundial 2026. El momento futbolístico del equipo, la confianza generada durante la preparación y las dificultades recientes de Sudáfrica inclinan la balanza hacia el conjunto tricolor.

Pronóstico: México 2-0 Sudáfrica.

Se espera un encuentro en el que el Tri controle la mayoría de las acciones y aproveche su calidad ofensiva para comenzar la Copa del Mundo con el pie derecho.

¿Cuál es tu pronóstico? ¿Podrá México extender su histórica racha sin derrotas en debuts mundialistas o Sudáfrica dará la primera gran sorpresa del torneo?

Last modified: junio 10, 2026