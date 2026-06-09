Inglaterra vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

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Inglaterra busca despejar dudas ante Costa Rica en su último ensayo mundialista

La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y este miércoles la selección de Inglaterra afrontará su última prueba antes de iniciar su aventura mundialista. Los dirigidos por Thomas Tuchel se medirán a Costa Rica en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, en un encuentro que servirá para afinar detalles y definir el once que buscará conquistar el ansiado título.

Mientras los ingleses intentan llegar en su mejor versión al torneo, los ticos buscarán cerrar esta etapa con una actuación destacada que les permita recuperar confianza tras una complicada racha de resultados.

Inglaterra quiere llegar al Mundial con buenas sensaciones

La escuadra inglesa continúa siendo considerada una de las grandes candidatas para pelear por el campeonato gracias a una generación repleta de talento en todas sus líneas.

Sin embargo, el funcionamiento ofensivo todavía ha dejado algunas dudas durante la preparación. En su compromiso más reciente, los Tres Leones derrotaron por la mínima diferencia a Nueva Zelanda gracias a una anotación de Harry Kane, quien volvió a demostrar por qué sigue siendo el referente ofensivo del equipo.

Ahora, Thomas Tuchel parece decidido a dejar atrás las rotaciones y apostar por su cuadro estelar. El técnico alemán entiende que el margen para realizar experimentos ha terminado y que este compromiso representa la oportunidad ideal para consolidar automatismos antes del debut mundialista.

Con futbolistas de primer nivel en cada zona del campo, Inglaterra buscará imponer condiciones desde el primer minuto mediante la posesión, la presión alta y la capacidad desequilibrante de sus figuras.

Costa Rica quiere cerrar con dignidad su proceso de reconstrucción

La realidad del conjunto costarricense es muy distinta. Tras quedarse fuera de la Copa del Mundo, la federación apostó por iniciar un nuevo proyecto bajo la dirección del técnico argentino Fernando «Bocha» Batista.

El proceso apenas comienza y los resultados recientes reflejan los desafíos que enfrenta el equipo. La principal preocupación se encuentra en la zona defensiva, donde Costa Rica ha mostrado fragilidad al recibir diez goles en sus últimos compromisos.

Su más reciente presentación terminó con una derrota por 3-1 frente a Colombia, resultado que evidenció las dificultades para contener ataques de alto nivel.

Aun así, los centroamericanos intentarán competir con intensidad y aprovechar este escenario para medir su crecimiento frente a una de las selecciones más poderosas del planeta.

Claves del partido

El desarrollo del encuentro apunta a un dominio territorial de Inglaterra gracias a la calidad técnica de sus mediocampistas y al amplio repertorio ofensivo de su plantilla.

Costa Rica probablemente apostará por un bloque defensivo compacto, intentando reducir espacios y buscar oportunidades mediante transiciones rápidas. Sin embargo, la diferencia de talento individual y profundidad de plantilla podría terminar marcando una distancia importante a lo largo de los noventa minutos.

La actuación de Harry Kane será uno de los focos principales, mientras que Tuchel buscará observar las últimas asociaciones ofensivas antes del inicio de la Copa del Mundo.

Pronóstico Inglaterra vs Costa Rica

Sobre el papel, Inglaterra llega como amplio favorito. La calidad de sus futbolistas, la necesidad de generar confianza antes del Mundial y las dificultades defensivas que ha mostrado Costa Rica en sus recientes compromisos inclinan claramente la balanza hacia el conjunto europeo.

Pronóstico: Inglaterra 3-0 Costa Rica.

Los Tres Leones deberían imponer su ritmo desde el arranque y aprovechar las diferencias de jerarquía para despedirse de la preparación con una victoria convincente.

¿Cuál es tu pronóstico? ¿Podrá Costa Rica resistir el poder ofensivo inglés o Inglaterra llegará al Mundial con una goleada bajo el brazo?

Last modified: junio 9, 2026