Estados Unidos vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

¿Sabías que Estados Unidos anotó cuatro goles en su debut pero hoy enfrenta a un rival histórico que clasificó con paso perfecto y viene de colgarle el cero a Turquía? ¡Fuego cruzado en el Grupo D este viernes 19 de junio en el espectacular Lumen Field de Seattle que vibrará con el choque entre el anfitrión Estados Unidos y los Socceroos de Australia. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto las Barras y las Estrellas como los Socceroos cumplieron en su debut, por lo que un nuevo triunfo les daría el boleto a la fase final.

La selección de los Estados Unidos llega en un estado de gracia tras el debut soñado de Mauricio Pochettino, donde aplastaron 4-1 a Paraguay mostrando un fútbol vertical y sumamente ofensivo que ha despertado la ilusión en su afición.

En la otra cara de la moneda está Australia. Los dirigidos por Tony Popovic también demostraron ser un equipo sumamente ordenado y rocoso al vencer 2-0 a Turquía, acumulando una racha defensiva implacable que no se dobla ante nadie.

El partido será una batalla terrestre de pura intensidad en la mitad de la cancha. Toda la estructura de Estados Unidos dependerá de que Tyler Adams logre secar las transiciones rápidas del capitán australiano Jackson Irvine.

Los norteamericanos buscarán monopolizar el esférico con Gio Reyna en la creación para activar la velocidad de Christian Pulisic por las bandas y surtir de balones a su encendido delantero, Folarin Balogun; mientras que los australianos apostarán al contragolpe de su joven joya Nestory Irankunda.

Por el tremendo peso de sus individualidades y el apoyo de su gente, las apuestas ponen a Estados Unidos como favorita, proyectando un trámite abierto con +2.5 goles y un triunfo local de 2-1. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 18, 2026