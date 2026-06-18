Escocia vs Marruecos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Written by: junio 18, 2026 Mundial 2026

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Escocia vs Marruecos

¡Bombazo mundialista! ¡Ni Brasil ni Marruecos, el líder absoluto del Grupo C es Escocia y hoy se juega la clasificación histórica a 16avos de final! Este viernes 19 de junio el Gillette Stadium de Boston vibrará con un duelo de alta tensión entre los británicos y la poderosa selección de Marruecos. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Escoceses tuvieron un buen debut, pero ante el rival más débil del sector, por lo que ante los Marroquíes se verá realmente de que están hechos.

Escocia llega en un estado de gracia tras vencer 1-0 a Haití, demostrando la disciplina defensiva y el orden colectivo que tanto le gusta a Steve Clarke, sin embargo fue un partido mucho más sufrido de lo que se esperaba.

En la otra cara de la moneda está Marruecos. Los Leones del Atlas demostraron que siguen jugando al nivel que los llevó a semis hace cuatro años, tras rescatarle un empate de oro a Brasil con un golazo de Ismael Saibari, y viajan obligados a ganar para no comprometer su pase.

El partido será una batalla táctica fascinante por las bandas. El duelo clave será entre Andy Robertson intentando frenar las subidas destructivas del lateral del PSG, Achraf Hakimi. 

Escocia se va a replegar atrás de forma muy compacta buscando dañar con las llegadas desde segunda línea de Scott McTominay; mientras que Marruecos pondrá toda la responsabilidad creativa en los pies de Brahim Díaz para romper el muro europeo.

Por su mayor calidad técnica individual, las apuestas ponen a Marruecos como favorita, proyectando un trámite sumamente cerrado, de pocos goles y un triunfo africano de 1-0 o 2-0, sin recibir gol. ¿Cuál es tu pronóstico?

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