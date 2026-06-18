México vs Corea del Sur EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 comienza a entrar en terreno decisivo y México tiene una oportunidad de oro para acercarse a los octavos de final. Este jueves 18 de junio, el Estadio Akron será escenario de un duelo de alto voltaje cuando la Selección Mexicana se enfrente a Corea del Sur en un partido que podría definir al líder del Grupo A.

Ambos equipos arrancaron con victoria en su presentación y saben que un nuevo triunfo prácticamente les garantizaría un lugar en la siguiente ronda. La expectativa es enorme, ya que se trata de dos selecciones que llegan en gran momento y con argumentos suficientes para pelear por la cima del sector.

México llega fortalecido tras un debut sólido

El equipo dirigido por Javier Aguirre dejó muy buenas sensaciones en la jornada inaugural al imponerse 2-0 a Sudáfrica. El Tri mostró orden defensivo, intensidad en la recuperación y contundencia en los momentos clave del encuentro.

Además, México presume una racha positiva de cuatro victorias consecutivas y contará con el respaldo de una afición que volverá a llenar las gradas del Estadio Akron para empujar al equipo nacional hacia un nuevo triunfo.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. La expulsión de César Montes obliga a realizar ajustes en la zaga, aumentando la responsabilidad de jugadores como Edson Álvarez, quien tendrá un papel fundamental para equilibrar al equipo desde el mediocampo.

Corea del Sur llega con confianza y hambre de revancha

Los asiáticos también comenzaron el torneo con el pie derecho al derrotar 2-1 a la República Checa en un partido donde demostraron carácter, velocidad y capacidad de reacción.

El conjunto dirigido por Hong Myung-bo cuenta con una generación experimentada encabezada por Son Heung-min, uno de los futbolistas más peligrosos del continente asiático. Su capacidad para encontrar espacios y acelerar el juego lo convierte en la principal amenaza para la defensa mexicana.

A ello se suma la presencia del sólido defensor Kim Min-jae, quien será el encargado de liderar una línea defensiva que buscará contener a Raúl Jiménez, Julián Quiñones y el resto del ataque mexicano.

Las claves del partido

La batalla en el mediocampo promete ser determinante. México intentará imponer su intensidad y circulación de balón con Edson Álvarez como eje principal, mientras que Corea buscará aprovechar la velocidad de sus transiciones para explotar cualquier espacio disponible.

También será interesante observar el duelo entre Son Heung-min y la estructura defensiva mexicana, así como la capacidad del Tri para generar oportunidades frente a una defensa disciplinada y físicamente poderosa.

Todo apunta a un encuentro muy cerrado, donde los detalles y la efectividad en las áreas podrían marcar la diferencia.

Pronóstico México vs Corea del Sur

La historia favorece ampliamente a México en enfrentamientos mundialistas frente a Corea del Sur, y el factor local vuelve a jugar un papel importante. El apoyo de la afición, el buen momento anímico y la solidez mostrada en el debut colocan al Tri como ligero favorito.

No obstante, Corea del Sur tiene argumentos suficientes para complicar el encuentro y exigir al máximo al conjunto mexicano.

Pronóstico: México 1-0 Corea del Sur.

Esperamos un partido intenso, con pocas oportunidades claras de gol y mucha disputa en la mitad de la cancha. La localía y la experiencia de jugadores como Raúl Jiménez podrían terminar inclinando la balanza a favor del conjunto de Javier Aguirre.

Last modified: junio 18, 2026