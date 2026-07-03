Chivas vs Correcaminos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Pretemporada 2026

Fútbol Mexicano

El Rebaño Sagrado vuelve a la actividad en Tamaulipas rumbo al Torneo Apertura 2026, pero sin poder contar con sus cinco seleccionados mundialistas? ¡Se enciende la pretemporada de las Chivas! Este viernes el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria explota cuando el Guadalajara enfrente al Correcaminos. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Para ambos cuadros la misión está en aprovechar al máximo pensando en la temporada que cada vez está más cerca.

El Rebaño llega tras una exigente etapa de playa bajo el mando de Gabriel Milito. La directiva rojiblanca dio un golpe de autoridad en el mercado fichando a Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, dos piezas creativas que prometen adueñarse de la media cancha tapatía.

Enfrente está el Correcaminos de Gabriel «El Místico» Pereyra. El conjunto naranja de la Liga de Expansión se reforzó con ocho incorporaciones y viene con la moral alta tras sacarle un valioso empate a uno al Necaxa, listos para hacer valer su localía ante más de 19,000 aficionados.

¡El partido será un laboratorio táctico de alta intensidad! Milito quiere definir su once titular para debutar en la Liga MX frente al Toluca, pero tendrá el gran reto de jugar sin seleccionados que disputan la Copa del Mundo.

Toda la responsabilidad del juego ofensivo recaerá en la velocidad y desborde de Jordan Carrillo asistiendo a la delantera rojiblanca; mientras que el cuadro de Tamaulipas colgará el camión atrás buscando castigar con transiciones rápidas.

Por la inmensa jerarquía de la plantilla y el rodaje colectivo, los pronósticos colocan a Chivas como claro favorito para llevarse la Copa UAT, perfilando un triunfo tapatío de 2-0. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: julio 3, 2026