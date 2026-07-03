Canadá vs Marruecos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 nos presentan un duelo lleno de ilusión e historia. Canadá, una de las selecciones anfitrionas del torneo, buscará seguir escribiendo la mejor página de su fútbol cuando enfrente a una Marruecos que llega fortalecida tras eliminar a uno de los grandes favoritos al título.

El Estadio de Houston será escenario de un choque donde el entusiasmo canadiense se medirá ante la disciplina táctica y la experiencia competitiva de los Leones del Atlas, en un partido que promete ser intenso de principio a fin.

Canadá sueña con una clasificación histórica

La selección dirigida por Jesse Marsch vive el mejor Mundial de su historia. Después de superar la fase de grupos y eliminar a Sudáfrica en los dieciseisavos de final, los canadienses están a un paso de alcanzar unos históricos cuartos de final.

El apoyo de su afición volverá a ser un factor importante para un equipo que ha destacado por su intensidad, velocidad en las transiciones y capacidad para competir ante rivales de mayor experiencia.

Canadá buscará aprovechar el desequilibrio de sus extremos y la movilidad de Jonathan David para generar peligro al contragolpe, una fórmula que le ha dado buenos resultados durante el torneo.

Marruecos mantiene viva la ilusión

Los Leones del Atlas continúan confirmando que su gran actuación en Qatar 2022 no fue una casualidad. El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi llega con la moral por las nubes después de eliminar a Países Bajos en una dramática tanda de penales tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El combinado africano mantiene su principal fortaleza en la organización defensiva, pero también ha demostrado contar con suficiente talento para castigar en ataque cuando encuentra espacios.

La experiencia acumulada en partidos de eliminación directa convierte a Marruecos en uno de los rivales más incómodos de esta fase del campeonato.

Una batalla táctica de máxima intensidad

Todo apunta a un encuentro muy estratégico. Marruecos intentará imponer una presión alta desde los primeros minutos para dificultar la salida de balón canadiense y recuperar la posesión en campo rival.

Canadá, por su parte, priorizará el orden defensivo y buscará aprovechar cada recuperación para lanzar rápidas transiciones que sorprendan a la zaga africana.

La eficacia en ambas áreas podría terminar siendo el factor decisivo en un partido donde se esperan pocas ocasiones claras de gol.

Pronóstico Canadá vs Marruecos

Aunque Canadá ha protagonizado una campaña memorable y contará con el respaldo de una afición muy numerosa, Marruecos llega con mayor experiencia en este tipo de escenarios y con un funcionamiento colectivo muy consolidado.

Se espera un compromiso muy equilibrado, intenso y con escasas oportunidades, donde la solidez defensiva de los africanos podría marcar la diferencia.

Pronóstico: Marruecos 1-0 Canadá.

Last modified: julio 3, 2026