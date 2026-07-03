Colombia vs Ghana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 presentan uno de los cruces más atractivos entre Sudamérica y África. Colombia y Ghana se enfrentarán en Kansas City por un boleto a los octavos de final, en un duelo donde el talento ofensivo de la Tricolor chocará contra el orden táctico de las Estrellas Negras.

El conjunto cafetero llega con la etiqueta de favorito tras una brillante fase de grupos, aunque Ghana ya demostró que es un rival incómodo capaz de competir contra cualquier selección del torneo.

Colombia atraviesa uno de sus mejores momentos

La selección dirigida por Néstor Lorenzo llega llena de confianza después de finalizar invicta la fase de grupos, liderando un sector muy exigente en el que compartió protagonismo con Portugal. La Tricolor mostró un fútbol equilibrado, dinámico y una defensa muy sólida, permitiendo apenas un gol en tres partidos.

El gran nivel colectivo ha estado acompañado por el resurgimiento de James Rodríguez, quien ha vuelto a convertirse en el cerebro del equipo gracias a su visión de juego y capacidad para generar oportunidades.

Junto a él, Luis Díaz atraviesa un gran momento y se mantiene como el principal desequilibrante por las bandas, aportando velocidad, regate y profundidad en cada ataque colombiano.

Ghana apuesta por su fortaleza defensiva

Las Estrellas Negras llegan a esta instancia tras superar una complicada fase de grupos gracias a su disciplina táctica y su capacidad para competir en partidos muy cerrados.

El equipo dirigido por Carlos Queiroz derrotó a Panamá, empató sin goles frente a Inglaterra y vendió cara la derrota ante Croacia, consolidándose como una de las defensas más difíciles de superar en el campeonato.

Thomas Partey será nuevamente la pieza clave en el mediocampo, mientras que Jordan Ayew intentará aprovechar cualquier espacio para sorprender mediante rápidas transiciones ofensivas.

Un duelo de estilos muy marcados

Colombia buscará asumir el protagonismo desde el inicio mediante largas posesiones y constantes llegadas por las bandas. La sociedad entre Daniel Muñoz y Luis Díaz puede convertirse en uno de los principales argumentos ofensivos para romper el orden defensivo africano.

Por su parte, Ghana priorizará mantener un bloque compacto, cerrando espacios en el centro del campo para limitar la influencia de James Rodríguez y apostando por la velocidad de sus atacantes cuando recupere el balón.

La capacidad de Colombia para encontrar espacios será uno de los factores decisivos del encuentro.

Pronóstico Colombia vs Ghana

Aunque Ghana ha demostrado ser uno de los equipos más disciplinados del Mundial, Colombia llega con mayor confianza, mejor funcionamiento colectivo y futbolistas capaces de marcar diferencias en los momentos importantes.

Se espera un partido intenso, con Ghana resistiendo durante buena parte del encuentro, pero con la Tricolor imponiendo finalmente su calidad ofensiva.

Pronóstico: Colombia 2-1 Ghana.

Last modified: julio 3, 2026